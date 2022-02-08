烤培根＋屏東可可！RÒU BY T-HAM肉餡巧克力享鹹甜味

西洋情人節即將到來，「RÒU BY T-HAM」繼去年推出「伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力」等結合肉餡與巧克力的特色巧克力後，今年再推出新口味「培根條裹滿滿70%屏東黑巧克力」，為喜愛嘗鮮的情侶們帶來獨特的甜鹹滋味。

新登場的「培根條裹滿滿70%屏東黑巧克力」，選用台灣豬腹脅肉部位，藉由台畜技術烘乾成口感酥脆的培根條，外層並融合產於屏東的可可豆所製成的70%巧克力，詮釋出培根巧克力獨特的甘甜與鹹香，單片365元。

過去就曾亮相的「伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力」，則是將西班牙伊比利豬火腿切成薄片後，再烘烤製成火腿脆片，保留了伊比利豬特有的油脂堅果香氣，並透過65%的非洲剛果黑巧克力來平衡苦甜滋味，單片350元。至於「培根脆片70%屏東黑巧克力」則是選用台灣豬腹脅肉，以香料增添風味後再烘烤，搭配屏東70%巧克力，呈現出在地的風土特色，單片350元。