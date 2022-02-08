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難得露額頭 Lisa的髮夾不可能剛好適合情人節送禮吧？
BLACKPINK的Lisa近日在IG上傳一張做勢和狗狗親吻的照片，眼尖的粉絲一定都有發現，向來都以標誌性瀏海造型示人的她這次居然露出額頭！驚訝之餘目光不免也會被她使用的髮夾吸引吧？仔細看髮夾上還有一顆小愛心，眼看西洋情人節即將到來，這簡直就是給男友們最好的送禮建議啊！
Lisa使用的髮夾是代言品牌Celine最新推出的玳瑁髮夾，復古風格雋永實用，巧妙地把Celine的i字上方的那一點換成愛心，正好適合在西洋情人節表達愛意。同系列新款相關單品還有附皮革收納套的玳瑁隨身扁梳，以及超可愛的玳瑁凱旋門Triomphe形狀小鯊魚夾、長方形玳瑁Triomphe金屬扣髮夾等等，都是非常精緻小巧又百搭的設計。
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