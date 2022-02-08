狗狗和模特兒一起放送無辜眼神 香奈兒廣告時尚又可愛

暫時還是無法出國旅遊，不如就跟著香奈兒2022春夏形象廣告遊覽法國普羅旺斯別墅的美好風光吧！這一季的廣告由模特兒Vivienne Rohner和一隻可愛的狗狗主演，攝影雙人組Inez與Vinoodh掌鏡，捕捉悠然自得的率性時尚姿態，各式春夏新款服飾、包款等配件既具備搶眼的造型感，也能滿足日常穿搭需求。

在普羅旺斯別墅場景中，Vivienne Rohner時而坐在窗邊、時而倚著欄杆，展示繽紛配色的牛仔褲與針織外套碰撞出的俏皮感，以及兩件式泳衣的摩登前衛氣場。印滿雙C logo的粗根涼鞋明亮簡約，連接白色寬版鏡腳的黑色太陽眼鏡也在細節處彰顯與眾不同的氣質。本季全新推出的CHANEL 22包款，也呈現出更年輕不羈的狂放街頭風。印花絲質面料在綠草地上隨風飄起，更顯夢幻詩意。斜紋軟呢套裝顏色多彩跳耀，搭配糖果色的迷你包款非常搶眼。大面積的服飾珠寶層層堆疊，流露令人難以忽視的搖滾味。 印花絲質面料在綠草地上隨風飄起，更顯夢幻詩意。圖／香奈兒提供 攝影雙人組Inez與Vinoodh掌鏡，捕捉悠然自得的率性時尚姿態。圖／香奈兒提供 攝影雙人組Inez與Vinoodh掌鏡，捕捉悠然自得的率性時尚姿態。圖／香奈兒提供 攝影雙人組Inez與Vinoodh掌鏡，捕捉悠然自得的率性時尚姿態。圖／香奈兒提供 攝影雙人組Inez與Vinoodh掌鏡，捕捉悠然自得的率性時尚姿態。圖／香奈兒提供 繽紛配色的牛仔褲與針織外套碰撞出俏皮感。圖／香奈兒提供 香奈兒2022春夏形象廣告由模特兒Vivienne Rohner和一隻狗狗主演。圖／香奈兒提供 香奈兒2022春夏形象廣告由模特兒Vivienne Rohner和一隻狗狗主演。圖／香奈兒提供 連接白色寬版鏡腳的黑色太陽眼鏡也在細節處彰顯與眾不同的氣質，本季全新推出的CHANEL 22包款也呈現出更年輕不羈的狂放街頭風。圖／香奈兒提供