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國師加持！亞尼克×唐綺陽推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
亞尼克攜手唐綺陽，聯名推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」。圖／亞尼克提供
亞尼克攜手唐綺陽，聯名推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」。圖／亞尼克提供

新的一年到來，甜點品牌「亞尼克」今春攜手占星專家「唐綺陽」，聯名推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」，不僅吃得到薩摩紫薯、芋泥與蕨餅交織而成的滋味，禮盒包裝也加入粉嫩春色與興元素，還附有唐老師給大家的新年祝福。購買聯名生乳捲，還可參加抽獎活動，有機會1人獨得30條生乳捲。

本次聯名推出的「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」，同樣使用泡芙蛋糕與北海道奶霜作為基礎，另外並選用以豆漿灌溉經150天栽種熟成的「薩摩紫薯」，透過烘烤蜜鍊的手法，帶出蕃薯本身飽滿的風味。同時再將薩摩紫薯搭配檳榔心芋頭熬煮成泥，加入生乳捲中，帶來清爽順口的風味，並還加入日式蕨餅增添滑嫩口感。

除此之外，紫薯芋泥蕨餅生乳捲上並加入9顆星星烙印，除了正好適合作為切片2公分的標準外，也可讓星星點亮祝福。包裝則是選用2022年PANTONE代表色「Very Peri長春花藍」，再加入粉嫩春意、星星元素作為延伸。盒內並附有星型祈願小卡與祝福小卡，寫著老師給大家的祝福。紫薯芋泥蕨餅生乳捲自即日起開始販售，新品價485元，4/5前加入YTM LINE好友於YTM現場購買可享折50元優惠。至3月31日前，購買聯名生乳捲並參與臉書活動，就有參加抽獎，最大獎可獨得30條生乳捲。

隨著春天到來，亞尼克也推出「草莓雙層巴斯克生起司」蛋糕，同時能享受起司奶香與莓果酸甜的層次風味，6吋525元。另外還有「草莓雙起司」切片蛋糕同步登場，每片128元。亞尼克夢想村則是呼應春天綠意盎然的生機，推出「抹茶紅豆羊羹派」、「草莓開心果派」等品項，各為750、780元。

紫薯芋泥蕨餅生乳捲自即日起開始販售，新品價485元。圖／亞尼克提供
紫薯芋泥蕨餅生乳捲自即日起開始販售，新品價485元。圖／亞尼克提供
草莓開心果派，6吋780元。圖／亞尼克提供
草莓開心果派，6吋780元。圖／亞尼克提供
「草莓雙層巴斯克生起司」蛋糕，6吋525元。圖／亞尼克提供
「草莓雙層巴斯克生起司」蛋糕，6吋525元。圖／亞尼克提供
抹茶紅豆羊羹派，6吋750元。圖／亞尼克提供
抹茶紅豆羊羹派，6吋750元。圖／亞尼克提供

甜點 品牌 唐綺陽

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