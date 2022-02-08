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穿上火辣「乳膠衣」 Hadid姐妹檔一起拍廣告

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Gigi Hadid和Bella Hadid一同入鏡VERSACE春夏形象廣告。圖／VERSACE提供
Gigi Hadid和Bella Hadid一同入鏡VERSACE春夏形象廣告。圖／VERSACE提供

時尚超模姊妹檔Gigi Hadid和Bella Hadid最近推出了久違的合作廣告，兩人一起入鏡VERSACE 2022春夏形象照，不只大秀好身材，溫馨姐妹情也讓人非常羨慕。

VERSACE這組廣告由著名攝影組合Mert Alas和Marcus Piggott掌鏡，他從傳奇攝影師Richard Avedon歷年為品牌所拍攝的經典形象照中擷取靈感，強調模特兒的表情與肢體魅力。Gigi和Bella在畫面中展示了性感火辣的乳膠服飾、標誌性的迴紋針細節露腰洋裝、印花設計單品、La Medusa包款、Triplatform緞料高跟鞋等等，優雅俐落又不失親切甜美氣質。

這次創意總監Donatella Versace也親自入鏡，和Gigi和Bella頂著一樣的髪型展現彼此好交情。「我時刻心繫家人，因此十分喜愛Bella和Gigi。她們完美體現出姊妹情誼的力量，並向世界各地的VERSACE姊妹宣揚這個信息。我希望在踏入2022年的時刻，這個形象廣告能像溫暖的擁抱般感動全球的VERSACE大家庭。」Donatella Versace表示。

Gigi Hadid和Bella Hadid一同入鏡VERSACE春夏形象廣告。圖／VERSACE提供
Gigi Hadid和Bella Hadid一同入鏡VERSACE春夏形象廣告。圖／VERSACE提供
VERSACE創意總監Donatella Versace也親自入鏡，和Gigi和Bella頂著一樣的髪型展現彼此好交情。圖／VERSACE提供
VERSACE創意總監Donatella Versace也親自入鏡，和Gigi和Bella頂著一樣的髪型展現彼此好交情。圖／VERSACE提供
Gigi Hadid和Bella Hadid一同入鏡VERSACE春夏形象廣告。圖／VERSACE提供
Gigi Hadid和Bella Hadid一同入鏡VERSACE春夏形象廣告。圖／VERSACE提供
Gigi Hadid和Bella Hadid一同入鏡VERSACE春夏形象廣告。圖／VERSACE提供
Gigi Hadid和Bella Hadid一同入鏡VERSACE春夏形象廣告。圖／VERSACE提供

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