穿上火辣「乳膠衣」 Hadid姐妹檔一起拍廣告

時尚超模姊妹檔Gigi Hadid和Bella Hadid最近推出了久違的合作廣告，兩人一起入鏡VERSACE 2022春夏形象照，不只大秀好身材，溫馨姐妹情也讓人非常羨慕。

VERSACE這組廣告由著名攝影組合Mert Alas和Marcus Piggott掌鏡，他從傳奇攝影師Richard Avedon歷年為品牌所拍攝的經典形象照中擷取靈感，強調模特兒的表情與肢體魅力。Gigi和Bella在畫面中展示了性感火辣的乳膠服飾、標誌性的迴紋針細節露腰洋裝、印花設計單品、La Medusa包款、Triplatform緞料高跟鞋等等，優雅俐落又不失親切甜美氣質。