漫遊文藝復興 沉浸式體驗畫家鉅作

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導
許多人戴著租借的語音導覽器、站在1：1的巨幅畫像前聆聽解說，與畫中眾多人物相映成趣。圖／台灣醒報
許多人戴著租借的語音導覽器、站在1：1的巨幅畫像前聆聽解說，與畫中眾多人物相映成趣。圖／台灣醒報

來漫遊文藝復興的古典世界吧！位於台北花博流行館的「會動的文藝復興」特展集結達文西、拉斐爾、米開朗基羅等24位藝術大師200幅名畫，以沉浸式呈現手法讓觀眾沐浴在文藝香氣中。參展民眾受訪時表示，印象最深刻的是第2區沉浸式體驗，很宏偉而有互動性。

首先映入眼簾的是第1區文藝復興歷史長廊，許多人戴著租借的語音導覽器、站在1：1的巨幅畫像前聆聽解說，與畫中眾多人物相映成趣。該區集結文藝復興早期至晚期代表畫作，引領觀眾了解達文西、拉斐爾、米開朗基羅等24位大師的藝術風采與經典。

接下來則是展覽的重頭戲－第2區沉浸式體驗大師鉅作。精選達文西、拉斐爾、米開朗基羅、波提且利、卡拉瓦喬5位藝術大師的百餘張畫作，以影片串接呈現，投影在高達5米的環場巨幕以及地面，成像清晰，運用視覺上的錯覺，打造540°環場沉浸式體驗，讓人好似漫遊在畫海中，進入一幅又一幅的畫中世界。

除此之外還有百花大教堂獨家亮相，獨家取得高解析度底片授權，再以數位動畫科技重新演繹畫作，再結合最新的充氣巨蛋和穹頂投影技術，將教堂穹頂結構和濕壁畫「搬」到台灣。民眾在其中可以或站或坐，近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂，以及濕壁畫「末日審判」繁瑣精細的構圖。

民眾受訪時表示，印象最深刻的是第2區，感覺空間很大、很宏偉，比起其他展區更有沉浸式的互動性。但售票人員也坦言，參展人流仍多少有受到疫情影響，不過目前還未知確切數字。

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教堂 達文西 米開朗基羅

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