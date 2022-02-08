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Brother推期間限定縫紉快閃店 超強縫紉機讓你新手變巧手

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Brother首次開張期間限定縫紉快閃店，置身人氣老宅翻玩復古，黑嘉嘉邀你「縫」場作樂。圖／Brother提供
Brother首次開張期間限定縫紉快閃店，置身人氣老宅翻玩復古，黑嘉嘉邀你「縫」場作樂。圖／Brother提供

在一切求「快」的年代，耗時費工的手作反而更顯韻味！日本百年工藝品牌Brother首次在台舉辦「縫場作樂．好時光」手作體驗活動，即日起至2月22日於城中老宅「一日弎時」推出為期14天的限定快閃店，以兩檔主題企劃「放閃CP復古Look」和「春日限定露營風格」，打造別出心裁、翻玩縫紉的特色體驗，讓零基礎的參與者也能輕鬆上手製作出屬於自己的專屬小物。

一講到縫紉機大部分民眾肯定都覺得操作困難、遙不可及，但Brother自1928年推出首款縫紉產品起，持續優化設計，將縫紉技術以更平易近人的方式走入民眾生活中，讓布料更輕鬆快速變化成各種實用小物。這次期間限定快閃店主打沉浸式縫紉體驗，第一檔企劃以「放閃CP復古Look」為首發，結合老派約會的手作體驗分別為前來參與的男女設計復古風格的領結和髮帶。而近期露營風潮盛行，另一檔「春日限定露營風格」則特別為喜愛大自然、戶外體驗的人所設計，打造充滿個人特色的三角旗、小巧露營包。

活動現場有Brother專業講師細心指導，每一縫紉桌搭配最新Brother A80電腦型縫紉機，有著許多貼心的輔助功能，先進的穿線裝置，可以單手完成穿線，讓使用者不會手忙腳亂，零基礎縫紉小白也能立即上手。每場體驗採小型預約制，僅開放6組，時長1.5小時，有興趣的民眾趕快線上（https:/brothersewing-event.com.tw/）報名。

即日起至2月22日為期14天的限定快閃店，推出兩檔主題企劃「放閃CP復古Look」和「春日限定露營風格」。圖／Brother提供
即日起至2月22日為期14天的限定快閃店，推出兩檔主題企劃「放閃CP復古Look」和「春日限定露營風格」。圖／Brother提供
在文青感十足的老宅中輕鬆體驗翻玩縫紉的樂趣。圖／Brother提供
在文青感十足的老宅中輕鬆體驗翻玩縫紉的樂趣。圖／Brother提供
打造別出心裁、翻玩縫紉的特色體驗，透過精心規劃的課程，讓零基礎的參與者也能輕鬆上手製作出屬於自己的專屬小物。圖／Brother提供
打造別出心裁、翻玩縫紉的特色體驗，透過精心規劃的課程，讓零基礎的參與者也能輕鬆上手製作出屬於自己的專屬小物。圖／Brother提供

露營 快閃

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