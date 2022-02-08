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情人節就是要玫瑰！BYREDO、MFK玫瑰系香氛品愛情味道
2月14日情人節將至，最能代表愛情的花朵，許多人第一印象就是玫瑰花。玫瑰系的香氛最適合在情人節時刻，表達出濃濃的愛意，BYREDO就推出初生玫瑰淡香精，傳遞出青年世代的火辣辣愛情；MFK的經典玫瑰男女對香，更是不敗的選擇。
頂級香氛品牌BYREDO，所推出的初生玫瑰淡香精，以大馬士革玫瑰作為基礎，搭配上火辣辣的四川花椒，讓玫瑰香味產生新變化，並刻意運用麝香加強尾韻，一聞就讓人難忘。特別呈現出的廣告視覺，以年輕戀人入境，身上鑲嵌千年古詩，以肢體呈現出愛戀與橫跨時空的情感。
而新春期間，也邀請紙雕藝術家陳粉丸共同合作，打造一款新年限定的特別收藏版，極具收藏價值。
法國頂級精品香氛Maison Francis Kurkdjian（MFK）最知名的香味，即是玫瑰，其中經典男女玫瑰對香，包括À la rose愛戀玫瑰及l’Homme À la rose紳士玫瑰淡香精，最能呈現出雋永戀人絮語。
獻給女性的À la rose愛戀玫瑰，每瓶中蘊藏400朵玫瑰精華，並包括南法千葉玫瑰、保加利亞大馬士革玫瑰，結合梨香與荔枝果香，並加入木質調，充滿個人魅力。
l’Homme À la rose紳士玫瑰則是有著清新感，結合葡萄柚、保加利亞大馬士革玫瑰，搭配琥珀木質調性，有著專屬男性的優雅魅力。
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