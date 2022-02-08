楊枝甘露變湯圓！全聯元宵節獨家推「添好運雙喜湯圓」

暖心年味一直要到元宵節吃完湯圓之後才圓滿，加上西洋情人節的甜蜜氛圍，讓人忍不住想要把甜甜的湯圓、巧克力全都買好買滿。迎接情人節與元宵節，全聯福利中心集結線上線下推出檔期活動，即日起至2月15日推出超過20款湯圓全聯價優惠，還有多款搭配湯圓一起煮的配料好夥伴好康價，包含紅豆、砂糖、甜酒釀、紅蔥酥等，不論是想吃哪種口味通通都能在全聯一次買足。另元宵熱銷商品在「PXGo!全聯線上購」上也都買得到，除了可以分批取貨享優惠，透過轉贈功能還能輕鬆揪團合購或送禮給親朋好友，2月11～15日期間購買轉贈湯圓專區商品，並線上送禮給遠方的親朋好友，即再加贈100福利點，讓防疫期間遠距離傳遞溫情成為可實現的日常。

特別推薦獨家的香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」，內含「楊枝甘露」風味與「芋頭珍珠」好運湯圓，2種口味一次滿足；另還有選用本土花生製成純手工花生醬，還可吃到花生粒口感的「福源花生湯圓（紅麴皮）」，以及使用柔滑及顆粒2種經典花生醬製成黃金比例雙醬內餡的「桂冠花生雙醬湯圓」等；當然也不能錯過「鮮芋仙芝麻芋頭圓」，經典風味混搭迸出新滋味。而每年推出都超熱賣的超省事剪刀料理「家傳鮮肉水晶湯圓」，只要簡單覆熱就可品嚐，2月11～17日限時限量推出，售價99元，熱愛鹹湯圓的民眾也不能錯過。