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楊枝甘露變湯圓！全聯元宵節獨家推「添好運雙喜湯圓」

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯自即日起至2月15日推出超過20款湯圓全聯價優惠。圖／全聯福利中心提供
全聯自即日起至2月15日推出超過20款湯圓全聯價優惠。圖／全聯福利中心提供

暖心年味一直要到元宵節吃完湯圓之後才圓滿，加上西洋情人節的甜蜜氛圍，讓人忍不住想要把甜甜的湯圓、巧克力全都買好買滿。迎接情人節與元宵節，全聯福利中心集結線上線下推出檔期活動，即日起至2月15日推出超過20款湯圓全聯價優惠，還有多款搭配湯圓一起煮的配料好夥伴好康價，包含紅豆、砂糖、甜酒釀、紅蔥酥等，不論是想吃哪種口味通通都能在全聯一次買足。另元宵熱銷商品在「PXGo!全聯線上購」上也都買得到，除了可以分批取貨享優惠，透過轉贈功能還能輕鬆揪團合購或送禮給親朋好友，2月11～15日期間購買轉贈湯圓專區商品，並線上送禮給遠方的親朋好友，即再加贈100福利點，讓防疫期間遠距離傳遞溫情成為可實現的日常。

特別推薦獨家的香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」，內含「楊枝甘露」風味與「芋頭珍珠」好運湯圓，2種口味一次滿足；另還有選用本土花生製成純手工花生醬，還可吃到花生粒口感的「福源花生湯圓（紅麴皮）」，以及使用柔滑及顆粒2種經典花生醬製成黃金比例雙醬內餡的「桂冠花生雙醬湯圓」等；當然也不能錯過「鮮芋仙芝麻芋頭圓」，經典風味混搭迸出新滋味。而每年推出都超熱賣的超省事剪刀料理「家傳鮮肉水晶湯圓」，只要簡單覆熱就可品嚐，2月11～17日限時限量推出，售價99元，熱愛鹹湯圓的民眾也不能錯過。

而全聯除了於實體門市設立情人節專區外，「PXGo!全聯線上購」自2月11～17日同步推出「我的英雄情人」4大主題活動，包含活動期間使用PX Pay支付全站單筆滿800元贈520福利點，2月14日前小時達加碼滿千再折100元；預購館/箱購館單筆滿1,314元享9折回饋；OFF COFFEE美式30杯、拿鐵20杯或阪急麵包20個，每一組只要520元，咖啡配麵包再享最高加碼PX Pay支付5.2%福利點回饋；活動期間購買活動專區分批取指定商品並使用轉贈功能，即可享有100福利點回饋。

超省事剪刀料理「家傳鮮肉水晶湯圓」，只要簡單覆熱就可品嚐，2月11～17日限時限量推出，售價99元。圖／全聯福利中心提供
超省事剪刀料理「家傳鮮肉水晶湯圓」，只要簡單覆熱就可品嚐，2月11～17日限時限量推出，售價99元。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家推出鮮芋仙芝麻芋頭圓，嚴選上等新鮮芝麻研磨成芝麻粉，再包入圓潤Q軟芋圓外皮，保留芋頭香氣以及綿密的口感，Q彈口感甜而不膩。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家推出鮮芋仙芝麻芋頭圓，嚴選上等新鮮芝麻研磨成芝麻粉，再包入圓潤Q軟芋圓外皮，保留芋頭香氣以及綿密的口感，Q彈口感甜而不膩。圖／全聯福利中心提供
經典傳統口味的花生、芝麻、鮮肉湯圓依舊最受到消費者青睞。圖／全聯福利中心提供
經典傳統口味的花生、芝麻、鮮肉湯圓依舊最受到消費者青睞。圖／全聯福利中心提供

湯圓 情人節 元宵節

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