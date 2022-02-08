草莓控快衝！全家便利商店「莓事賞櫻趣」零食、飲料、甜點開吃
迎接夢幻草莓季和浪漫情人節到來，全家便利商點集結店舖主題貨架、預購型錄、麵包、甜點等近百項草莓商品應戰，全力搶攻粉紅商機，2月9日至3月8日推出超過40項商品的「莓事賞櫻趣」主題貨架，同步還有「草莓愛戀集章趣」活動，集滿指定章數即可加價換購韓國人氣保鮮盒、鍋具；預購型錄也從即日起至2月28日推出「莓麗日記」活動，共有超過20項預購草莓甜點。此外，2月9日至3月8日全家便利商店Let’s Café單品咖啡與私品茶推出櫻花杯款，其中私品茶櫻花杯隨杯附贈「好茶杯杯抽」杯貼，有機會抽中指定品項單杯1元優惠。
每年超商推出的草莓季應景特色商品，已成為草莓控引頸期盼的冬季盛事，其中糖果、零食類最受歡迎。全家便利商店2月9日至3月8日推出「莓事賞櫻趣」主題貨架，端出獨家開發的草莓口味餅乾、零食、飲料等商品，另外因應情人節到來，同步推出金莎巧克力禮盒商品，購買指定樂事商品還加贈心心相印造型吸管。
活動期間內購買「莓事賞櫻趣」貨架指定商品即可參加「草莓愛戀集章趣」活動，購物滿百元可獲得一章，集滿3章即可加價換購韓國JVR不鏽鋼保鮮盒，共有玫瑰金（加價330元）、奶茶色（加價430元）可選擇；或集滿3章可以加價590元換購La Cena韓國玉子燒鍋。
看好草莓魅力，全家便利商店麵包、甜點同步祭出草莓新品，首推以日式經典菠蘿為主題的「草莓脆皮菠蘿」，外層裹上草莓外衣，內餡則加入果粒草莓巧克力醬，售價35元；「草莓紅絲絨鬆餅」以紅絲絨風味餅皮搭上40%草莓果粒製成的奶霜內餡，香甜夠味，售價35元；與PABLO聯名的「PABLO草莓半熟起司塔」搭配濃郁草莓起司內餡，經慢火烘烤呈現半熟口感，酸甜美味，售價42元；另有2月16日上市的「草莓布朗尼」、「草莓牛奶泡芙」，售價皆為42元。
2月9日至3月8日購買全家便利商店Let’s Café單品咖啡與私品茶系列商品，即可獲得限定櫻花杯款；「私品茶」櫻花杯隨杯附贈「好茶杯杯抽」杯貼一張，共有6種優惠價，最高可享指定茶飲單杯1元優惠，杯杯皆有獎，數量有限售為為止。
除了草莓季之外，元宵節必吃的湯圓也要張羅，「全+1」商城獨家推出三大名店湯圓，可在家輕鬆選購、3天即可到店取貨，首推超過60年老店的九如商號，即日起「全+1」商城推出7款經典甜、鹹口味的湯圓，另有位於南門市場的人氣名店南園食品、合興糕糰店，分別推出鮮肉、芝麻、花生等3款口味。全家便利商店門市即日起至2月15日也推出指定湯圓任2件8折優惠。
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