每年30萬賞櫻客！九族櫻花開 4大秘技「讓花開更好」

九族文化村今日宣布，九族櫻花祭開跑！業者也透露，九族的櫻花向來由專人照顧，除了澆水施肥驅蟲之外，也會常跟櫻花說好話、讓櫻花欣賞美妙的音樂，每年立春時舉辦櫻花供養儀式，祭師會在樹上綁魷魚乾誘鳥，再以茶米酒奉祭櫻花，透過引來小鳥，帶來天神的旨意，護持櫻花欣欣向榮。

「九族櫻花祭」是22年前始創的櫻花節慶活動，也是台灣櫻花祭的起源地，不僅打造台灣第一夜櫻，同時是台灣唯一獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地，每年吸引超過30萬人次的賞櫻遊客，堪稱是台灣最大的賞櫻盛會。

九族文化村表示，今年櫻花祭活動配合花期，即日起至3/7陸續有八重櫻、吉野櫻、台灣雪櫻(白色戀人)和富士櫻盛開登場，其中又以八重櫻和富士櫻數量為大宗，佔約全數五千多棵櫻花的近八成。

特別值得一提的台灣雪櫻，這是由台灣農業專家新培育出來的白色重瓣新品種櫻花，九族文化村獨家引進，相當罕見，去年首度曝光後，即吸引大眾目光，九族文化村還特別為這這個白色的本土櫻花舉行公開命名和票選，最終命名為「台灣雪櫻」(別名「白色戀人」)。

今年的九族櫻花祭，同樣規劃許多日本風格的拍照打卡場景，包括新的祭典燈座、紫藤七福神社，還有大受好評的夜櫻燈光，並提供日式浴衣租借服務。此外，也安排許多的節慶表演節目，包括西川家族的舞踊演出、鼓之舞/芸逸太鼓、青年高中舞團熱舞、yosakoi快閃遊行、夜舞祭、火舞等演出。

魚池鄉公所配合於2/28、3/4有兩場櫻花茶會，邀請遊客免費入席，在櫻花樹下賞花、品評魚池鄉紅茶；2/26還有一場魚池咖啡與詩人的對話的文學活動；2/26~2/28則有大型的小農市集，集合魚池鄉、國姓、埔里和仁愛四鄉鎮的農特產展銷。

日月潭國家風景區管理處也推薦遊客可以搭乘纜車，以水、陸、空3D獨特的方式來賞櫻。

九族文化村同步推出尊爵雙人野餐組合套票，遊客可於網路售票平台預購，所有的提袋、餐盒、酒水、水果和地墊都代為預先備妥，遊客可在櫻花樹下輕鬆與家人賞櫻。