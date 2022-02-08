7-ELEVEN「珍愛草莓」推近百款夯品！還有限量香水草莓

草莓控準備吃起來！7-ELEVEN以「珍愛草莓」全新主題，推出近百款草莓季限定商品，主打獨家引進、新鮮草莓、最多類別等3大優勢，讓夢幻草莓增添生活儀式感，除了首度推出每日限量300盒的「香水草莓」之外，還集結糖果、零食、飲料、冰品、甜點、烘焙、新鮮草莓等，更獨家引進日本「NIJIYA贅沢草莓冰棒」、「韓國三光莓板狀可可片」、「台東初鹿草莓拿鐵」、「樂天小熊餅－粉紅草莓風味」等多款新品。即日起至3月8日指定零食、糖果、飲料可享2件8折、3件77折優惠；指定冰品享第2件6折優惠。

7-ELEVEN觀察，草莓季為年度最受歡迎的檔期，逐年銷售額較前年成長1成以上，今年特別引進多款具話題力新品，包括「匈牙利進口神奇吸管－Milky Sip牛奶吸管」，共有草莓、巧克力口味，可自行搭配各式乳品，創造獨家風味，售價39元；「樂天卡士達派－濃厚草莓風味」加入2倍草莓果汁的奶油夾餡，售價149元。此外，更與多家知名廠商合作推出獨家零食，包含樂事靜岡草莓口味洋芋片（售價45元）、乖乖玉米脆條大湖草莓（售價35元）等。

「i預購」平台即日起至2月28日推出每日限量販售300盒的「香水草莓」，果粒碩大飽滿、果肉細緻香氣十足，售價399元，可指定到貨時間及門市新鮮直送；另於近百間實體門市首度限量推出鮮嫩欲滴的「台塑有機草莓鮮果盒」，於溫室以離地高架方式有機栽種，顆顆飽滿且價格親民，個人化規格方便居家、上班隨時品嘗，售價199元。

每年草莓季不可缺少的必屬草莓甜點，7-ELEVEN自1月起陸續推出6款粉紅浪漫的酸甜甜點，其中「草莓煉奶厚切年輪蛋糕」、與Mister donut全新開發的便利甜甜圈「草莓甜甜圈」入口綿密細緻，推薦給喜愛紮實口感的消費者；又稱為台式馬卡龍的「草莓雙餡夾心布雪」在圓圓蛋糕中間夾著綿密奶霜與酸甜草莓醬內餡，外表和風味都超療癒；冷藏甜點「草莓乳酪玫瑰塔」以比利時巧克力佐酸甜草莓醬，彷彿玫瑰花瓣造型，挑戰超商甜點界網美之稱。