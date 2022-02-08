聽新聞
test
0:00 / 0:00

從文青到潮人都風靡！HUBLOT情人節獻專利皇金對表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
經典融合系列ORLINSKI 45毫米皇金自動計時鑽表，176萬3,000元；經典融合系列ORLINSKI 40毫米皇金自動鑽表，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI 45毫米皇金自動計時鑽表，176萬3,000元；經典融合系列ORLINSKI 40毫米皇金自動鑽表，101萬1,000元。圖／宇舶表提供

不論時尚前衛的創意型、熱愛藝術的文青型、或是理性與感性交會的知性戀人，浪漫西洋情人節對表首選莫過於宇舶表（HUBLOT）以品牌專利「皇金King Gold 」材質打造的表款，以溫暖耀眼的光芒象徵永恆的愛，銘記兩人美好時光。

擅長創新材質的宇舶，獨門專利的皇金，添加了珍貴鉑金，色調比傳統的5N 18K黃金更加柔和、更具有不易變質、耐用度高的特色，最能象徵永恆不變的愛。品牌經典的Big Bang系列以宇宙大爆炸的概念，象徵品牌在材質融合與設計創意的爆發力，打造三明治多層裡表殼，圓形表圈以舷窗為靈感，搭配專利「One Click」單鍵快拆表帶裝置，可搭配造型輕鬆更換表帶，是最適合時尚戀人的奢華運動表款。

而將雕塑藝術家Richard Orlinski標誌性的立體切面和鏡面拋光工藝融入外觀造型的經典融合系列Orlinski腕表，多重光影變化來自於藝術家融合復古與新未來主義兩種藝術風格，是熱愛藝術的文青戀人必備款。酒桶形的Sprit of Big Bang系列腕表，以皇金襯托科技黑鏤空面盤或優雅白的三針面盤，象徵知性的戀人在互補的同時，其實有著緊密的連結，不論黑夜白天都綻放耀眼的皇金光芒。

BIG BANG UNICO 44毫米皇金自動計時腕表，124萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO 44毫米皇金自動計時腕表，124萬元。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI 45毫米皇金自動計時鑽表，176萬3,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI 45毫米皇金自動計時鑽表，176萬3,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO 44毫米皇金自動計時腕表，124萬元；BIG BANG ONE CLICK 39毫米皇金自動鑽表，84萬7,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG UNICO 44毫米皇金自動計時腕表，124萬元；BIG BANG ONE CLICK 39毫米皇金自動鑽表，84萬7,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米皇金自動計時腕表，125萬9,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米皇金自動計時腕表，125萬9,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG ONE CLICK 39毫米皇金自動鑽表，84萬7,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG ONE CLICK 39毫米皇金自動鑽表，84萬7,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 39毫米皇金自動鑽表，91萬3,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 39毫米皇金自動鑽表，91萬3,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI 40毫米皇金自動鑽表，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI 40毫米皇金自動鑽表，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米皇金自動計時腕表，125萬9,000元；SPIRIT OF BIG BANG 39毫米皇金自動鑽表，91萬3,000元。圖／宇舶表提供
SPIRIT OF BIG BANG 42毫米皇金自動計時腕表，125萬9,000元；SPIRIT OF BIG BANG 39毫米皇金自動鑽表，91萬3,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI 45毫米皇金自動計時鑽表，176萬3,000元；經典融合系列ORLINSKI 40毫米皇金自動鑽表，101萬1,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列ORLINSKI 45毫米皇金自動計時鑽表，176萬3,000元；經典融合系列ORLINSKI 40毫米皇金自動鑽表，101萬1,000元。圖／宇舶表提供

品牌 專利 腕表

延伸閱讀

麗寶樂園搶攻情人節商機 搭愛情摩天輪送保險套御守

月老、查理五世「中西助攻」！盤點8家飯店創意情人節

最「撩」情人節！頂級巧克力加魚子醬禮盒哪裡買？

限時3天開賣！Lady M情人節限定「愛心草莓香緹千層」

相關新聞

烤培根＋屏東可可！RÒU BY T-HAM肉餡巧克力享鹹甜味

西洋情人節即將到來，「RÒU BY T-HAM」繼去年推出「伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力」等結合肉餡與巧克力的特...

難得露額頭 Lisa的髮夾不可能剛好適合情人節送禮吧？

BLACKPINK的Lisa近日在IG上傳一張做勢和狗狗親吻的照片，眼尖的粉絲一定都有發現，向來都以標誌性瀏海造型示人的...

狗狗和模特兒一起放送無辜眼神 香奈兒廣告時尚又可愛

暫時還是無法出國旅遊，不如就跟著香奈兒2022春夏形象廣告遊覽法國普羅旺斯別墅的美好風光吧！這一季的廣告由模特兒Vivi...

國師加持！亞尼克×唐綺陽推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」

新的一年到來，甜點品牌「亞尼克」今春攜手占星專家「唐綺陽」，聯名推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」，不僅吃得到薩摩紫薯、芋泥與蕨...

穿上火辣「乳膠衣」 Hadid姐妹檔一起拍廣告

時尚超模姊妹檔Gigi Hadid和Bella Hadid最近推出了久違的合作廣告，兩人一起入鏡VERSACE 2022...

情人節即將到來中壢百貨優惠搶商機 名牌香氛最熱銷

農曆春節過完後，緊接著迎來的是浪漫的情人節，因此桃園中壢的幾家百貨業者也推出許多活動，像是SOGO百貨的幸福愛戀香水節、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。