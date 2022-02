從文青到潮人都風靡！HUBLOT情人節獻專利皇金對表

不論時尚前衛的創意型、熱愛藝術的文青型、或是理性與感性交會的知性戀人,浪漫西洋情人節對表首選莫過於宇舶表(HUBLOT)以品牌專利「皇金King Gold 」材質打造的表款,以溫暖耀眼的光芒象徵永恆的愛,銘記兩人美好時光。

擅長創新材質的宇舶,獨門專利的皇金,添加了珍貴鉑金,色調比傳統的5N 18K黃金更加柔和、更具有不易變質、耐用度高的特色,最能象徵永恆不變的愛。品牌經典的Big Bang系列以宇宙大爆炸的概念,象徵品牌在材質融合與設計創意的爆發力,打造三明治多層裡表殼,圓形表圈以舷窗為靈感,搭配專利「One Click」單鍵快拆表帶裝置,可搭配造型輕鬆更換表帶,是最適合時尚戀人的奢華運動表款。