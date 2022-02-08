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從文青到潮人都風靡！HUBLOT情人節獻專利皇金對表
不論時尚前衛的創意型、熱愛藝術的文青型、或是理性與感性交會的知性戀人，浪漫西洋情人節對表首選莫過於宇舶表（HUBLOT）以品牌專利「皇金King Gold 」材質打造的表款，以溫暖耀眼的光芒象徵永恆的愛，銘記兩人美好時光。
擅長創新材質的宇舶，獨門專利的皇金，添加了珍貴鉑金，色調比傳統的5N 18K黃金更加柔和、更具有不易變質、耐用度高的特色，最能象徵永恆不變的愛。品牌經典的Big Bang系列以宇宙大爆炸的概念，象徵品牌在材質融合與設計創意的爆發力，打造三明治多層裡表殼，圓形表圈以舷窗為靈感，搭配專利「One Click」單鍵快拆表帶裝置，可搭配造型輕鬆更換表帶，是最適合時尚戀人的奢華運動表款。
而將雕塑藝術家Richard Orlinski標誌性的立體切面和鏡面拋光工藝融入外觀造型的經典融合系列Orlinski腕表，多重光影變化來自於藝術家融合復古與新未來主義兩種藝術風格，是熱愛藝術的文青戀人必備款。酒桶形的Sprit of Big Bang系列腕表，以皇金襯托科技黑鏤空面盤或優雅白的三針面盤，象徵知性的戀人在互補的同時，其實有著緊密的連結，不論黑夜白天都綻放耀眼的皇金光芒。
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