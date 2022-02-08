《魔法阿媽》劇場版來了！郎祖筠、趙自強睽違六年再度同台飆戲
臺灣本土動畫《魔法阿媽》劇場版，將在2022年4月至7月巡演台北、台中、高雄、台南。原定2021年首演卻因疫情而延宕至今年演出，為了回報粉絲們的引頸期盼，春河劇團和聯合數位文創誠意滿滿加碼製作，改編劇本內容，演出陣容也再升級，邀請到趙自強助陣演出，這次他將飾演阿媽家的大白狗「西羅」。這是郎姐與趙哥自2016年之後兩人首度合體演出，絕佳的默契與精湛的演技，相信會劇場版的阿媽與大白狗會有更多精彩的發揮。
是什麼樣的契機，讓趙哥願意來春河劇團演出《魔法阿媽》的大白狗「西羅」？除了對故事本身的認同，很重要的原因是趙哥喜歡挑戰各種角色，尤其是他擔任兒童劇團團長後，演員是他很重要的紓壓方式，更重要的是「義氣」。當年趙哥邀請郎姊參與如果兒童劇團的兒童劇「你不知道的白雪公主」演出壞皇后，郎姊義不容辭地兩肋插刀，此次郎姊向趙哥提出演出邀請，趙哥也是排除萬難一口答應，更是能看得出二人的好交情，二人的絕佳默契及精彩的對手戲，一定會是這齣戲很大的看點。趙哥當年親自指導兒童劇「流浪狗之歌」，因此對於「狗」的詮釋相信也是趙哥相當有自信的一部分，飾演黑貓酷羅的侯彥西表示，知道是趙哥飾演西羅後，非常期待二人能擦出更多不同的火花。
劇中經典台詞 「我要把你阿媽賣掉」，喚起九○年代孩子的共同成長回憶，隔代教養的議題也仍是現代社會中的重要議題。本劇改編重點，把主角「豆豆」角色設定調整為沉迷於網路遊戲的青少年，講述更多時下青少年面對的生活情境與困境。並將劇中豆媽角色設定為「歌仔戲演員」，特別邀請歌仔戲天王小生「李如麟」老師與一心戲劇團當家小生「孫詩珮」老師共同出演。黑貓「酷羅」、豆豆以及阿民則由新生代演員侯彥西、官建蓁、郭德君擔任主演，郭德君的父親郭子乾還特別客串劇中的大魔王附身在貓身上的冤魂，透過動畫投影可以看到小貓變大貓到大魔王的過程，這是一齣結合真人與科技投影的精采好戲，也創造出有別於動畫角色鮮明形象，
為了貼近角色，飾演道士阿媽的郎祖筠在朋友引薦下，特地至基隆雷成壇學習道家的手勢身法。在學習過程中，郎祖筠表示，雖然從小在臺灣長大，對於臺灣傳統文化只停留在懵懂階段，此次前往雷成壇學習期間，對於普渡的由來與禁忌，有了更多的了解，並更能體會慎終追遠的精神。
郎祖筠希望透過《魔法阿媽》呼籲大眾「珍惜」及「體諒」的重要性：把握當下，及時將心中想法說出口；我們在「體諒」他人用心良苦之際，同時也學會「珍惜」人與人之間珍貴的緣分，而這也是春河劇團製作《魔法阿媽》的宗旨。購票請上TixFun。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言