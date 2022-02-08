《魔法阿媽》劇場版來了！郎祖筠、趙自強睽違六年再度同台飆戲

臺灣本土動畫《魔法阿媽》劇場版，將在2022年4月至7月巡演台北、台中、高雄、台南。原定2021年首演卻因疫情而延宕至今年演出，為了回報粉絲們的引頸期盼，春河劇團和聯合數位文創誠意滿滿加碼製作，改編劇本內容，演出陣容也再升級，邀請到趙自強助陣演出，這次他將飾演阿媽家的大白狗「西羅」。這是郎姐與趙哥自2016年之後兩人首度合體演出，絕佳的默契與精湛的演技，相信會劇場版的阿媽與大白狗會有更多精彩的發揮。

是什麼樣的契機，讓趙哥願意來春河劇團演出《魔法阿媽》的大白狗「西羅」？除了對故事本身的認同，很重要的原因是趙哥喜歡挑戰各種角色，尤其是他擔任兒童劇團團長後，演員是他很重要的紓壓方式，更重要的是「義氣」。當年趙哥邀請郎姊參與如果兒童劇團的兒童劇「你不知道的白雪公主」演出壞皇后，郎姊義不容辭地兩肋插刀，此次郎姊向趙哥提出演出邀請，趙哥也是排除萬難一口答應，更是能看得出二人的好交情，二人的絕佳默契及精彩的對手戲，一定會是這齣戲很大的看點。趙哥當年親自指導兒童劇「流浪狗之歌」，因此對於「狗」的詮釋相信也是趙哥相當有自信的一部分，飾演黑貓酷羅的侯彥西表示，知道是趙哥飾演西羅後，非常期待二人能擦出更多不同的火花。

阿媽、豆豆與家中的貓狗，侯彥西(貓)、官建蓁(豆豆)、郎祖筠(阿媽)、趙自強(狗) 。攝影／王志偉

劇中經典台詞 「我要把你阿媽賣掉」，喚起九○年代孩子的共同成長回憶，隔代教養的議題也仍是現代社會中的重要議題。本劇改編重點，把主角「豆豆」角色設定調整為沉迷於網路遊戲的青少年，講述更多時下青少年面對的生活情境與困境。並將劇中豆媽角色設定為「歌仔戲演員」，特別邀請歌仔戲天王小生「李如麟」老師與一心戲劇團當家小生「孫詩珮」老師共同出演。黑貓「酷羅」、豆豆以及阿民則由新生代演員侯彥西、官建蓁、郭德君擔任主演，郭德君的父親郭子乾還特別客串劇中的大魔王附身在貓身上的冤魂，透過動畫投影可以看到小貓變大貓到大魔王的過程，這是一齣結合真人與科技投影的精采好戲，也創造出有別於動畫角色鮮明形象，

阿媽的道士裝扮。攝影／王志偉

為了貼近角色，飾演道士阿媽的郎祖筠在朋友引薦下，特地至基隆雷成壇學習道家的手勢身法。在學習過程中，郎祖筠表示，雖然從小在臺灣長大，對於臺灣傳統文化只停留在懵懂階段，此次前往雷成壇學習期間，對於普渡的由來與禁忌，有了更多的了解，並更能體會慎終追遠的精神。