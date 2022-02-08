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日本超夯！第一品牌格力高「杏仁果效果」6折開賣
日本近年超夯杏仁果飲，第一品牌格力高（Glico）的「杏仁果效果」即日起在台開賣。採用特有凍結粉碎技術，保留杏仁果實中的活力營養素，同時喝得到堅果的香氣及口感；輕巧小包裝、常溫保存，可即開即飲。歡慶新品上市，6入(原味/無糖)嘗鮮價199元。
以零食餅乾聞名的日本格力高，著眼歐美的杏仁果飲風潮，於2014年推出「杏仁果效果」，採用特有的凍結粉碎技術，完整保留杏仁果實的營養及香醇美味，多年來穩坐日本杏仁果飲市場龍頭，並將杏仁果飲推上日本市場、成為繼鮮奶、豆奶之後的「第３のミルク」。
「杏仁果效果」原料源於杏仁果實，口味與台灣傳統杏仁茶完全不同。營養師高敏敏表示，每瓶無糖口味熱量僅50.4大卡，約1/6碗糙米飯的熱量，也比同份量的燕麥奶更低，非常適合飲食控制及好油脂的營養補充；高敏敏也建議，可將「杏仁果效果」搭配超商方便購買的食物，例如地瓜及生菜沙拉當做早餐，或是搭配水果盒做為點心，健康具有飽足感，讓身體輕爽回復活力。
來自日本的「杏仁果效果」即日起於台灣正式開賣，日本原裝進口，推出原味與無糖兩種口味，格力高官方商城、momo、PChome、蝦皮限時推出6入嘗鮮價199元，約6折。相關資訊可查Glico格力高台灣官方粉絲團：https://www.facebook.com/glico.taiwan。
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