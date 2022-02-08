聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本超夯！第一品牌格力高「杏仁果效果」6折開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「杏仁果效果」有原味及無糖兩種口味，小瓶裝方便飲用，適合在辦公室裡當做早餐或點心。圖／台灣格力高提供
「杏仁果效果」有原味及無糖兩種口味，小瓶裝方便飲用，適合在辦公室裡當做早餐或點心。圖／台灣格力高提供

日本近年超夯杏仁果飲，第一品牌格力高（Glico）的「杏仁果效果」即日起在台開賣。採用特有凍結粉碎技術，保留杏仁果實中的活力營養素，同時喝得到堅果的香氣及口感；輕巧小包裝、常溫保存，可即開即飲。歡慶新品上市，6入(原味/無糖)嘗鮮價199元。

零食餅乾聞名的日本格力高，著眼歐美的杏仁果飲風潮，於2014年推出「杏仁果效果」，採用特有的凍結粉碎技術，完整保留杏仁果實的營養及香醇美味，多年來穩坐日本杏仁果飲市場龍頭，並將杏仁果飲推上日本市場、成為繼鮮奶、豆奶之後的「第３のミルク」。

「杏仁果效果」原料源於杏仁果實，口味與台灣傳統杏仁茶完全不同。營養師高敏敏表示，每瓶無糖口味熱量僅50.4大卡，約1/6碗糙米飯的熱量，也比同份量的燕麥奶更低，非常適合飲食控制及好油脂的營養補充；高敏敏也建議，可將「杏仁果效果」搭配超商方便購買的食物，例如地瓜及生菜沙拉當做早餐，或是搭配水果盒做為點心，健康具有飽足感，讓身體輕爽回復活力。

來自日本的「杏仁果效果」即日起於台灣正式開賣，日本原裝進口，推出原味與無糖兩種口味，格力高官方商城、momo、PChome、蝦皮限時推出6入嘗鮮價199元，約6折。相關資訊可查Glico格力高台灣官方粉絲團：https://www.facebook.com/glico.taiwan

營養師建議，搭配超商方便購買的食物，健康具有飽足感，可讓身體輕爽回復活力。圖／台灣格力高提供
營養師建議，搭配超商方便購買的食物，健康具有飽足感，可讓身體輕爽回復活力。圖／台灣格力高提供
「杏仁果效果」輕巧包便攜、常溫保存、可即開即飲。圖／台灣格力高提供
「杏仁果效果」輕巧包便攜、常溫保存、可即開即飲。圖／台灣格力高提供

日本 早餐 零食

延伸閱讀

政院解禁福島食品 民進黨：馬英九2016年即提議開放

衛生福利部預告調整日本食品輸入管制措施

鼎泰豐推出「草莓小籠包」！ 網友驚驚：先不要喔

開放日本核食 林智堅：回歸科學檢驗為食安把關

相關新聞

烤培根＋屏東可可！RÒU BY T-HAM肉餡巧克力享鹹甜味

西洋情人節即將到來，「RÒU BY T-HAM」繼去年推出「伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力」等結合肉餡與巧克力的特...

難得露額頭 Lisa的髮夾不可能剛好適合情人節送禮吧？

BLACKPINK的Lisa近日在IG上傳一張做勢和狗狗親吻的照片，眼尖的粉絲一定都有發現，向來都以標誌性瀏海造型示人的...

狗狗和模特兒一起放送無辜眼神 香奈兒廣告時尚又可愛

暫時還是無法出國旅遊，不如就跟著香奈兒2022春夏形象廣告遊覽法國普羅旺斯別墅的美好風光吧！這一季的廣告由模特兒Vivi...

國師加持！亞尼克×唐綺陽推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」

新的一年到來，甜點品牌「亞尼克」今春攜手占星專家「唐綺陽」，聯名推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」，不僅吃得到薩摩紫薯、芋泥與蕨...

穿上火辣「乳膠衣」 Hadid姐妹檔一起拍廣告

時尚超模姊妹檔Gigi Hadid和Bella Hadid最近推出了久違的合作廣告，兩人一起入鏡VERSACE 2022...

情人節即將到來中壢百貨優惠搶商機 名牌香氛最熱銷

農曆春節過完後，緊接著迎來的是浪漫的情人節，因此桃園中壢的幾家百貨業者也推出許多活動，像是SOGO百貨的幸福愛戀香水節、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。