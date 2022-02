月老、查理五世「中西助攻」！盤點8家飯店創意情人節

年節剛過,情人節接力到來。疫情年的星飯店,依舊各展魅力攬客,除了情人住房、餐飲與蛋糕、花禮等,今年還有查理五世、月老中西合力助攻,相較過往,即將登場的情人節創意四射,更讓人讚嘆不絕。

君品酒店2月10日至3月14日推出期間限定「君品愛情城堡」住房專案,雙人入住行政豪華客房每晚6,999元起,含早餐、專業攝影師拍攝專屬紀念照,另可加價購雅意義式餐廳「米其林餐盤義菜」或雲軒西餐廳「五星創意歐陸料理」雙人晚宴。酒店也將首次開箱百坪總統套房,5月31日前雙人入住專案,可參加查理五世總統套房藝術導覽,加贈酒店限量發行1千份的紀念幣,一枚可直接兌換套餐兩客。

晶華酒店自2月11日至3月14日有兩款情人節住房專案,情侶們可於客房內享用浪漫大餐,也能攜手參拜靈驗的台北霞海城隍廟,帶著飯店準備的月老御守與良緣茶飲包,前往求個好姻緣,每房3,980元起,官網訂房加購高鐵車票享8折優惠。

台北文華東方酒店主打有如置身歐洲的度假旅程,住滿28小時、每房每晚10,500元起,可享提早入住、延遲退房禮遇,以及雙人早餐、2,500元酒店芳療中心折抵、氣泡酒等。米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳也備有情人節晚間套餐,從美國牛菲力佐冬季松露、到北海道海膽佐手工義大利麵等各式佳餚;文華餅房也有專情人設計的「愛神之箭」限定蛋糕。

聚焦情人節商機,台北君悅2月28日前推出「縱旅時光2.0」住房專案,入住豪華客房每晚4,850+15.5%元起,可享隔日客房內早午餐、90分鐘以上SPA療程5折、全館餐廳用餐8折,還可至Cheers歡迎廊兌換浪漫酒款,與情人共享微醺時光。寶艾西餐廳也有期間限定的套餐,或可加購「粉紅泡泡」求婚專案,Baguette禮品烘焙坊期間限定「粉紅香檳巧克力」及情人節蛋糕,一站式滿足各種情人需求。

台北遠東香格里拉則為戀人們打造「浪漫滿屋」的情人節。2月12至14日一泊二食、在客房內享用爐烤龍蝦肋排海陸雙人餐,每晚7,500元起。2月12日至3月14日另有「香聚時刻戀戀星空假期」,可享台北101美景,於馬可波羅享用義式情人節晚餐、專屬特調、早餐,以及肌膚之鑰Clé de PeauBeauté香格里拉限定禮品等。馬可波羅義大利餐廳主打頂級食材如帝王蟹、海膽、龍蝦、鴨肝等,情人節限定套餐每位4,250元;一樓The Cake Room還有4款情人節限定蛋糕。

六福旅遊集團集合旗下各品牌,為男士們助攻。包含台北六福萬怡酒店推出「雙人同饗愛你久久」活動,凡於敘日全日餐廳用餐,拍照打卡上傳至社群平台,即享雙人甜蜜價2,099元起+10%;Elite Concept一禮莊園特別設計各式花盒、花束與時尚盆花等;Elite Bakery一禮烘焙則以「書寫甜戀」為題,推出各種蛋糕、甜點。

台北寒舍艾美酒店巧克光廊即日起至2月14日推出兩款情人節限定蛋糕,即日起入住主管套房每晚9,999元起,享頂級精品氣球O!Balloon裝飾、微醺酒品搭配夢幻甜點,隔日免費延遲退房禮遇,再贈經典手工皂奢華禮盒與EB SPA療程7折體驗券。

花蓮理想大地即日起至2月14日,預定伊莎貝拉蜜月套房就送「西班牙AMORA紅酒」一瓶,及主廚特製情人套餐兩客,情人獨享一泊二食9,999元 (平假日皆適用) 起。另有浪漫情人節套餐1,314元,免收一成服務費,附贈愛茉拉紅酒兩杯。還有「最佳求婚派對組」,預約訂房加價6,800元,即可代為完成浪漫的求婚現場。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康