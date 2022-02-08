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月老、查理五世「中西助攻」！盤點8家飯店創意情人節

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
君品酒店首度公開查理五世總統套房。圖／君品酒店提供
君品酒店首度公開查理五世總統套房。圖／君品酒店提供

年節剛過，情人節接力到來。疫情年的星飯店，依舊各展魅力攬客，除了情人住房、餐飲與蛋糕、花禮等，今年還有查理五世、月老中西合力助攻，相較過往，即將登場的情人節創意四射，更讓人讚嘆不絕。

君品酒店2月10日至3月14日推出期間限定「君品愛情城堡」住房專案，雙人入住行政豪華客房每晚6,999元起，含早餐、專業攝影師拍攝專屬紀念照，另可加價購雅意義式餐廳「米其林餐盤義菜」或雲軒西餐廳「五星創意歐陸料理」雙人晚宴。酒店也將首次開箱百坪總統套房，5月31日前雙人入住專案，可參加查理五世總統套房藝術導覽，加贈酒店限量發行1千份的紀念幣，一枚可直接兌換套餐兩客。

晶華酒店自2月11日至3月14日有兩款情人節住房專案，情侶們可於客房內享用浪漫大餐，也能攜手參拜靈驗的台北霞海城隍廟，帶著飯店準備的月老御守與良緣茶飲包，前往求個好姻緣，每房3,980元起，官網訂房加購高鐵車票享8折優惠。

台北文華東方酒店主打有如置身歐洲的度假旅程，住滿28小時、每房每晚10,500元起，可享提早入住、延遲退房禮遇，以及雙人早餐、2,500元酒店芳療中心折抵、氣泡酒等。米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳也備有情人節晚間套餐，從美國牛菲力佐冬季松露、到北海道海膽佐手工義大利麵等各式佳餚；文華餅房也有專情人設計的「愛神之箭」限定蛋糕。

聚焦情人節商機，台北君悅2月28日前推出「縱旅時光2.0」住房專案，入住豪華客房每晚4,850+15.5%元起，可享隔日客房內早午餐、90分鐘以上SPA療程5折、全館餐廳用餐8折，還可至Cheers歡迎廊兌換浪漫酒款，與情人共享微醺時光。寶艾西餐廳也有期間限定的套餐，或可加購「粉紅泡泡」求婚專案，Baguette禮品烘焙坊期間限定「粉紅香檳巧克力」及情人節蛋糕，一站式滿足各種情人需求。

台北遠東香格里拉則為戀人們打造「浪漫滿屋」的情人節。2月12至14日一泊二食、在客房內享用爐烤龍蝦肋排海陸雙人餐，每晚7,500元起。2月12日至3月14日另有「香聚時刻戀戀星空假期」，可享台北101美景，於馬可波羅享用義式情人節晚餐、專屬特調、早餐，以及肌膚之鑰Clé de PeauBeauté香格里拉限定禮品等。馬可波羅義大利餐廳主打頂級食材如帝王蟹、海膽、龍蝦、鴨肝等，情人節限定套餐每位4,250元；一樓The Cake Room還有4款情人節限定蛋糕。

六福旅遊集團集合旗下各品牌，為男士們助攻。包含台北六福萬怡酒店推出「雙人同饗愛你久久」活動，凡於敘日全日餐廳用餐，拍照打卡上傳至社群平台，即享雙人甜蜜價2,099元起+10%；Elite Concept一禮莊園特別設計各式花盒、花束與時尚盆花等；Elite Bakery一禮烘焙則以「書寫甜戀」為題，推出各種蛋糕、甜點。

台北寒舍艾美酒店巧克光廊即日起至2月14日推出兩款情人節限定蛋糕，即日起入住主管套房每晚9,999元起，享頂級精品氣球O!Balloon裝飾、微醺酒品搭配夢幻甜點，隔日免費延遲退房禮遇，再贈經典手工皂奢華禮盒與EB SPA療程7折體驗券。

花蓮理想大地即日起至2月14日，預定伊莎貝拉蜜月套房就送「西班牙AMORA紅酒」一瓶，及主廚特製情人套餐兩客，情人獨享一泊二食9,999元 (平假日皆適用) 起。另有浪漫情人節套餐1,314元，免收一成服務費，附贈愛茉拉紅酒兩杯。還有「最佳求婚派對組」，預約訂房加價6,800元，即可代為完成浪漫的求婚現場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北寒舍艾美酒店打造「怦然艾戀」粉紅浪漫住房專案。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店打造「怦然艾戀」粉紅浪漫住房專案。圖／台北寒舍艾美提供
位於迪化街的「台北霞海城隍廟」，是海內外旅客求姻緣必朝聖之地。圖／台北晶華提供
位於迪化街的「台北霞海城隍廟」，是海內外旅客求姻緣必朝聖之地。圖／台北晶華提供
情人節住房專案即起浪漫搶訂。圖／台北君悅提供
情人節住房專案即起浪漫搶訂。圖／台北君悅提供
頂級花盒選用有「玫瑰花之王」美譽的厄瓜多皇家玫瑰鮮花，每朵直徑最大達10公分。「Be my Valentine 厄瓜多皇家粉玫鮮花禮盒」(圖左）、「She said yes 厄瓜多皇家紅玫鮮花禮盒」(圖右)。圖／六福旅遊集團提供
頂級花盒選用有「玫瑰花之王」美譽的厄瓜多皇家玫瑰鮮花，每朵直徑最大達10公分。「Be my Valentine 厄瓜多皇家粉玫鮮花禮盒」(圖左）、「She said yes 厄瓜多皇家紅玫鮮花禮盒」(圖右)。圖／六福旅遊集團提供
台北遠東香格里拉The Cake Room情人節限定蛋糕「無盡之愛」(7吋1,580元)。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉The Cake Room情人節限定蛋糕「無盡之愛」(7吋1,580元)。圖／台北遠東提供
理想大地西洋情人節限定套餐。圖／理想大地提供
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晶華「美味情人假期」專案，愛侶們可入住精緻客房4小時，於舒適的客房內享用浪漫情人節大餐。圖／台北晶華提供
晶華「美味情人假期」專案，愛侶們可入住精緻客房4小時，於舒適的客房內享用浪漫情人節大餐。圖／台北晶華提供
米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳推出精彩豐富的情人節套餐，每位3,280元，另可加價1,280元享4杯侍酒師精選葡萄酒佐餐。圖／台北文華東方提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳推出精彩豐富的情人節套餐，每位3,280元，另可加價1,280元享4杯侍酒師精選葡萄酒佐餐。圖／台北文華東方提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

情人節 酒店 套餐

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