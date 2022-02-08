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愛就是將你綁在身邊！用緞帶蝴蝶結、打結繩索大膽告白

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
打結的意象有和另一半牽起一線姻緣的寓意。圖／MIKIMOTO、Tiffany提供
打結的意象有和另一半牽起一線姻緣的寓意。圖／MIKIMOTO、Tiffany提供

熱戀中的男女總是希望能打個結、把愛人綁在身邊！這也是英文中結婚叫做「Tie the knot」說法的來由，彷彿有隱形的絲線將對方綁在身邊。今年西洋情人節，以珍珠聞名的MIKIMOTO推出全新的珍珠珠寶，靈感來自於優雅可愛深受全世界喜愛的蝴蝶結絲帶，將珍珠與蝴蝶結以純粹的線條相互牽引，如幸運符般守護著恆久炙熱的愛情，象徵一對戀人牢不可破的情感。

而「打結」的靈感，到了紐約品牌Tiffany的手上，則注入了街頭工業風。Tiffany Knot系列珠寶將繩結靈感幻化為精緻的設計，繩結象徵著連繫的力量，更表達了「我不會放開」的深遠意涵。Tiffany Knot刻意採用圓滑輪廓，與金屬堅固與充滿力量的感覺，形成鮮明對比，繩結尾段以特定的角度切割讓切面突出，呈現獨特前衛的鋒芒。

華人珠寶設計師胡茵菲（ANNA HU）則是從月下老人「千里姻緣一線牽」為概念，運用西方高訂珠寶工藝演繹東方經典，創作出獻給戀人的ANNA HU Love Knot愛情結系列，手鍊鑲嵌炙熱的紅寶石或清透的白鑽，運用無接縫技術，造就如親手綁製的靈活流暢曲線，願天下有情人，終成眷屬。

MIKIMOTO 珍珠蝴蝶結鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約 8.00毫米日本Akoya珍珠，12萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 珍珠蝴蝶結鑽石耳環，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約 8.00毫米日本Akoya珍珠，12萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金寬版戒指，69,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金寬版戒指，69,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金短版鑲鑽耳環，99,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K金短版鑲鑽耳環，99,000元。圖／Tiffany提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結手鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約 6.50毫米日本Akoya珍珠，34,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結手鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約 6.50毫米日本Akoya珍珠，34,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結手鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，搭配約 6.50毫米日本Akoya珍珠，34,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結手鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，搭配約 6.50毫米日本Akoya珍珠，34,000元。圖／MIKIMOTO提供
ANNA HU Love Knot愛情結系列鑽石手鍊，價格店洽。圖／ANNA HU提供
ANNA HU Love Knot愛情結系列鑽石手鍊，價格店洽。圖／ANNA HU提供
（由上至下）MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金珍珠戒指，18K粉紅金搭配約8.50毫米日本Akoya，11萬3,000；針式耳環，18K粉紅金搭配約7.50毫米日本Akoya珍珠，93,000元。圖／MIKIMOTO提供
（由上至下）MIKIMOTO Jeux de Rubans系列粉紅金珍珠戒指，18K粉紅金搭配約8.50毫米日本Akoya，11萬3,000；針式耳環，18K粉紅金搭配約7.50毫米日本Akoya珍珠，93,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 珍珠蝴蝶結鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約 7.50毫米日本Akoya珍珠，11萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 珍珠蝴蝶結鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約 7.50毫米日本Akoya珍珠，11萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑲鑽項鍊，12萬9,000元。圖／Tiffany提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結手鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，搭配約 6.50毫米日本Akoya珍珠，34,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO珍珠蝴蝶結手鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，搭配約 6.50毫米日本Akoya珍珠，34,000元。圖／MIKIMOTO提供
ANNA HU Love Knot愛情結系列紅寶石手鍊，價格店洽。圖／ANNA HU提供
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珠寶 Tiffany 愛情

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