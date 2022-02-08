愛就是將你綁在身邊！用緞帶蝴蝶結、打結繩索大膽告白

熱戀中的男女總是希望能打個結、把愛人綁在身邊！這也是英文中結婚叫做「Tie the knot」說法的來由，彷彿有隱形的絲線將對方綁在身邊。今年西洋情人節，以珍珠聞名的MIKIMOTO推出全新的珍珠珠寶，靈感來自於優雅可愛深受全世界喜愛的蝴蝶結絲帶，將珍珠與蝴蝶結以純粹的線條相互牽引，如幸運符般守護著恆久炙熱的愛情，象徵一對戀人牢不可破的情感。

而「打結」的靈感，到了紐約品牌Tiffany的手上，則注入了街頭工業風。Tiffany Knot系列珠寶將繩結靈感幻化為精緻的設計，繩結象徵著連繫的力量，更表達了「我不會放開」的深遠意涵。Tiffany Knot刻意採用圓滑輪廓，與金屬堅固與充滿力量的感覺，形成鮮明對比，繩結尾段以特定的角度切割讓切面突出，呈現獨特前衛的鋒芒。