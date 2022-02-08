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正缺大冰球製冰器？購買2瓶指定品項百樂門威士忌就送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
台灣限定款——百樂門威士忌12年原酒（左2），非常適合加冰塊飲用。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣限定款——百樂門威士忌12年原酒（左2），非常適合加冰塊飲用。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

百年蘇格蘭威士忌酒廠百樂門（Benromach）推出贈禮活動，即日起至二月底止，於全台各大酒類專賣店，購買2瓶指定品項百樂門威士忌，即可獲贈一組限量推出的「雙響禮盒」；盒內裝有印上百樂門Logo的紅色球型製冰器，以及帶有圓弧線條的威士忌杯。相關詳情請洽廷漢公司或搜尋臉書粉絲專頁「廷漢威士記事」。

百樂門酒廠是蘇格蘭的百年酒廠，該品牌重視台灣市場並深耕多年，在全台擁有許多威士忌粉絲。該品牌全球核心產品陣容包括10年、15年、21年及以批次限量推出的「2009甄選年份」，更有一款專門為台灣市場推出符合台灣人喜好的12年，採「原酒強度」裝瓶，酒液在裝瓶前不加水稀釋，酒精濃度高達57.8%。

台灣消費者長年喜愛加冰塊品飲威士忌，一是因為台灣氣候四季普遍溫暖，此外威士忌在加入冰塊或水後香氣更容易釋放。

獨家代理商廷漢企業表示：「在該品牌核心產品陣容中，備受好評的台灣限定款——百樂門威士忌12年原酒，酒精濃度高達57.8%，非常適合加冰塊飲用，厚實的酒體飽含來自雪莉桶的水果乾香氣及傳統蘇格蘭威士忌都會帶有的些許煙燻香，純飲或搭配餐點都合適。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百樂門酒廠是蘇格蘭的百年酒廠，在全台擁有許多威士忌粉絲。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百樂門酒廠是蘇格蘭的百年酒廠，在全台擁有許多威士忌粉絲。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起至二月底止，於全台各大酒類專賣店，購買2瓶指定品項百樂門威士忌，即可獲贈一組限量推出的「雙響禮盒」。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起至二月底止，於全台各大酒類專賣店，購買2瓶指定品項百樂門威士忌，即可獲贈一組限量推出的「雙響禮盒」。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 蘇格蘭 酒精

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