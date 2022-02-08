聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼎泰豐推出「草莓小籠包」！ 網友驚驚：先不要喔

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
鼎泰豐於日本推出「草莓小籠包」，引起網友熱議。圖／擷取自IG
鼎泰豐於日本推出「草莓小籠包」，引起網友熱議。圖／擷取自IG

「小籠包」是許多外國旅客來台必吃的經典美食，更是「鼎泰豐」的招牌餐點。鼎泰豐位於日本的分店，近期以期間限定的方式，推出「草莓小籠包」與「巧克力小籠包」，在網路上引發熱烈討論。但其實在台灣鼎泰豐的菜單上，除了鹹口味外，也有巧克力、豆沙、芋泥等口味的甜品系小籠包，讓民眾可以享受不同的滋味。

多數民眾對於小籠包都停留在中式鹹食的印象，但是鼎泰豐自一月下旬於日本限定推出的「草莓小籠包」，標榜使用國產草莓搭配豆沙，藉此突顯彼此的酸甜滋味，咬下後就可看見草莓餡料緩緩流出的模樣。組合中還搭配使用法國巧克力製作的「巧克力小籠包」，每套380日圓（約新台幣93元）。對於鼎泰豐的創意，有網友留言表示「想吃」，但也有網友直呼「停下來！」、「先不要喔」

儘管草莓小籠包是日本限定口味，但在台灣鼎泰豐的菜單上，除了經典的小籠包外，還有蟹粉、雞肉、松露、絲瓜蝦仁等不同口味，其實也有豆沙小籠包、芋泥小籠包、巧克力小籠包等不同口味選擇，可作為飯後甜點品嚐。

巧克力 日本

延伸閱讀

限時3天開賣！Lady M情人節限定「愛心草莓香緹千層」

新東陽限時推出「手工現搖元宵」 還有現炸元宵可以吃

Beard papaｘ全聯「We Sweet草莓季」快閃28天！全新4款聯名甜點：草莓卡士達蛋糕、雪媚娘超欠吃

年後轉求職潮 鼎泰豐專案徵才釋上百職缺 月薪最高50K

相關新聞

烤培根＋屏東可可！RÒU BY T-HAM肉餡巧克力享鹹甜味

西洋情人節即將到來，「RÒU BY T-HAM」繼去年推出「伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力」等結合肉餡與巧克力的特...

難得露額頭 Lisa的髮夾不可能剛好適合情人節送禮吧？

BLACKPINK的Lisa近日在IG上傳一張做勢和狗狗親吻的照片，眼尖的粉絲一定都有發現，向來都以標誌性瀏海造型示人的...

狗狗和模特兒一起放送無辜眼神 香奈兒廣告時尚又可愛

暫時還是無法出國旅遊，不如就跟著香奈兒2022春夏形象廣告遊覽法國普羅旺斯別墅的美好風光吧！這一季的廣告由模特兒Vivi...

國師加持！亞尼克×唐綺陽推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」

新的一年到來，甜點品牌「亞尼克」今春攜手占星專家「唐綺陽」，聯名推出「紫薯芋泥蕨餅生乳捲」，不僅吃得到薩摩紫薯、芋泥與蕨...

穿上火辣「乳膠衣」 Hadid姐妹檔一起拍廣告

時尚超模姊妹檔Gigi Hadid和Bella Hadid最近推出了久違的合作廣告，兩人一起入鏡VERSACE 2022...

情人節即將到來中壢百貨優惠搶商機 名牌香氛最熱銷

農曆春節過完後，緊接著迎來的是浪漫的情人節，因此桃園中壢的幾家百貨業者也推出許多活動，像是SOGO百貨的幸福愛戀香水節、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。