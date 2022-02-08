鼎泰豐推出「草莓小籠包」！ 網友驚驚：先不要喔

「小籠包」是許多外國旅客來台必吃的經典美食，更是「鼎泰豐」的招牌餐點。鼎泰豐位於日本的分店，近期以期間限定的方式，推出「草莓小籠包」與「巧克力小籠包」，在網路上引發熱烈討論。但其實在台灣鼎泰豐的菜單上，除了鹹口味外，也有巧克力、豆沙、芋泥等口味的甜品系小籠包，讓民眾可以享受不同的滋味。

多數民眾對於小籠包都停留在中式鹹食的印象，但是鼎泰豐自一月下旬於日本限定推出的「草莓小籠包」，標榜使用國產草莓搭配豆沙，藉此突顯彼此的酸甜滋味，咬下後就可看見草莓餡料緩緩流出的模樣。組合中還搭配使用法國巧克力製作的「巧克力小籠包」，每套380日圓（約新台幣93元）。對於鼎泰豐的創意，有網友留言表示「想吃」，但也有網友直呼「停下來！」、「先不要喔」

儘管草莓小籠包是日本限定口味，但在台灣鼎泰豐的菜單上，除了經典的小籠包外，還有蟹粉、雞肉、松露、絲瓜蝦仁等不同口味，其實也有豆沙小籠包、芋泥小籠包、巧克力小籠包等不同口味選擇，可作為飯後甜點品嚐。