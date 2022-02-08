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追蹤突破4億領跑IG名人榜 C羅的高人氣來自哪些事件？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
擁有全球最多IG追蹤者的葡萄牙足球巨星C羅，近日又把這個紀錄往上提升，IG追蹤數字已經從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，繼續領跑排行榜。圖／摘自IG
擁有全球最多IG追蹤者的葡萄牙足球巨星C羅，近日又把這個紀錄往上提升，IG追蹤數字已經從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，繼續領跑排行榜。圖／摘自IG

擁有全球最多IG追蹤者的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），近日又把這個紀錄往上提升，IG追蹤數字已經從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，繼續領跑排行榜。

回顧去年6月份，因為歐洲國家盃的賽事推波助瀾，原本就是IG名人榜追蹤數第一名的C羅，在當時因為在記者會上移動可口可樂而引發話題，於球場上又創下進球紀錄，種種原因讓他的IG突破3億大關。結果現在不到一年的時間，追蹤者又來到4億，影響力可以說是非常驚人。

從去年6月到現在，有幾件事件可以視為造成C羅IG粉絲突破4億的原因，第一就是轉會新聞，去年8月份C羅告別意甲尤文圖斯，重回老東家英超曼聯，這次的轉會戲劇性極強，因為一開始的消息傳出他要轉去曼聯的死對頭曼城，所以等到最終確認重返曼聯這樣的轉折又成功炒熱一波話題。另外，女友喬治娜也扮演了助攻角色，兩人不只在去年11月聯合宣布即將迎接雙胞胎，喬治娜個人的紀錄片《我是喬治娜》也在前陣子於Netflix上架，外界對這位從精品公關變身超級貴婦的生活充滿無限好奇，片中提及她與C羅的戀愛史和家庭生活，相信這也是讓C羅增粉的另一大原因。此外，C羅前陣子才為喬治娜在杜拜舉辦豪奢生日派對，他本人也才剛歡慶37歲生日（2月5日），剛好又碰上輸球，相關新聞報導也在社群發酵。

目前IG追蹤排行榜第一名為C羅，第二名為凱莉珍娜，第三名為梅西。光是前三名有兩名就是足球員，這也難怪現在不少時尚品牌紛紛轉而尋找足球員擔任代言人，並積極贊助相關球隊隊服。雖然目前足球運動在美國、亞洲都不如歐洲盛行，但是照當前的趨勢看來，名人與足球之間相輔相成的火花勢必將會改寫此運動與運動員的發展現況。

C羅前陣子才為喬治娜在杜拜舉辦豪奢生日派對。圖／摘自IG
C羅前陣子才為喬治娜在杜拜舉辦豪奢生日派對。圖／摘自IG
擁有全球最多IG追蹤者的葡萄牙足球巨星C羅，近日又把這個紀錄往上提升，IG追蹤數字已經從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，繼續領跑排行榜。圖／摘自IG
擁有全球最多IG追蹤者的葡萄牙足球巨星C羅，近日又把這個紀錄往上提升，IG追蹤數字已經從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，繼續領跑排行榜。圖／摘自IG
C羅日前歡慶37歲生日。圖／摘自IG
C羅日前歡慶37歲生日。圖／摘自IG
C羅一家。圖／摘自IG
C羅一家。圖／摘自IG
C羅一家。圖／摘自IG
C羅一家。圖／摘自IG
擁有全球最多IG追蹤者的葡萄牙足球巨星C羅，近日又把這個紀錄往上提升，IG追蹤數字已經從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，繼續領跑排行榜。圖／摘自IG
擁有全球最多IG追蹤者的葡萄牙足球巨星C羅，近日又把這個紀錄往上提升，IG追蹤數字已經從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，繼續領跑排行榜。圖／摘自IG

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