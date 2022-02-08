追蹤突破4億領跑IG名人榜 C羅的高人氣來自哪些事件？

擁有全球最多IG追蹤者的葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo），近日又把這個紀錄往上提升，IG追蹤數字已經從3億多突破4億大關，遙遙領先其他各界名人，繼續領跑排行榜。

回顧去年6月份，因為歐洲國家盃的賽事推波助瀾，原本就是IG名人榜追蹤數第一名的C羅，在當時因為在記者會上移動可口可樂而引發話題，於球場上又創下進球紀錄，種種原因讓他的IG突破3億大關。結果現在不到一年的時間，追蹤者又來到4億，影響力可以說是非常驚人。

從去年6月到現在，有幾件事件可以視為造成C羅IG粉絲突破4億的原因，第一就是轉會新聞，去年8月份C羅告別意甲尤文圖斯，重回老東家英超曼聯，這次的轉會戲劇性極強，因為一開始的消息傳出他要轉去曼聯的死對頭曼城，所以等到最終確認重返曼聯這樣的轉折又成功炒熱一波話題。另外，女友喬治娜也扮演了助攻角色，兩人不只在去年11月聯合宣布即將迎接雙胞胎，喬治娜個人的紀錄片《我是喬治娜》也在前陣子於Netflix上架，外界對這位從精品公關變身超級貴婦的生活充滿無限好奇，片中提及她與C羅的戀愛史和家庭生活，相信這也是讓C羅增粉的另一大原因。此外，C羅前陣子才為喬治娜在杜拜舉辦豪奢生日派對，他本人也才剛歡慶37歲生日（2月5日），剛好又碰上輸球，相關新聞報導也在社群發酵。