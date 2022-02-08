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九族櫻花祭台灣最大賞櫻盛會 宣告今天開始水陸空賞櫻
九族櫻花祭每年吸引超過30萬人的賞櫻遊客人潮，堪稱是台灣最大的賞櫻盛會，九族文化村表示，不同於其他櫻花勝地，目前園區5000棵多品種櫻花一起綻放，開花率已近七成，值得一提的是，是由台灣農業專家新培育出來的白色重瓣新品種櫻花，由九族文化村獨家引進，相當罕見。
九族文化村表示，九族櫻花祭是台灣櫻花祭的起源地，從22年前舉辦櫻花節慶，今年櫻花祭活動配合花期，從春節過後即展開，遊客還可以免費搭乘纜車，從空中賞櫻，可以看見滿山盛開的櫻花奇景。
3月7日前陸續將有八重櫻、吉野櫻、台灣雪櫻和富士櫻盛開登場，其中品種以八重櫻和富士櫻數量為大宗，占約全數5000多棵櫻花的近八成，台灣雪櫻（別名白色戀人）去年首度曝光後，飽滿的白色重瓣花蕊，馬上吸引了大眾的目光。
日月潭國家風景區表示，日月潭轄區有許多賞櫻的好地方，其中九族文化村就是在風景區內最早開始推動賞櫻的景點，遊客可以搭乘纜車、以水、陸、空3D獨特的方式來賞櫻；魚池鄉公所表示，魚池鄉的櫻花以九族文化村最負盛名，每年都吸引數十萬遊客來賞櫻，更打造了台灣第一夜櫻，同時獲得日本海外賞櫻名所認證的賞櫻勝地。
九族文化村指出，根據中央氣象局和農委會農試所的櫻花開花預測，今年的八重櫻盛開期落點約在2月中旬，這和文化村歷年的監測，算是符合平均值，遊客可以到九族櫻花祭的即時花況網頁，線上看到櫻花盛開的現況，並依據安排賞櫻行程，其他詳細活動內容可以在這九族櫻花祭的活動官網查詢，https://pse.is/3wwmjm。
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