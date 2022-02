6225克拉祖母綠領軍！蕭邦珍罕寶石打造全新頂級珠寶

在珠寶的世界中,能夠被命名的寶石絕對都是品質頂尖中的頂尖、曠世中的曠世珍寶。蕭邦於2022年初於巴黎發表最新的頂級珠寶系列Exceptional Stones,設計環繞非凡絕倫的罕見寶石,包括一枚名為Chopard Insofu的6225克拉的贊比亞祖母綠原石,另一枚則是名為「Rose de Caroline」的10.88克拉VVS1級濃彩(fancy intense)粉鑽 – 這枚雷地恩(radiant-cut)長方形切割的罕見彩鑽,命名致敬蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾(Caroline Scheufele):rose不僅代表著鑽石的顏色,也是她最鍾愛的花卉玫瑰。

淨度罕見、重達6225克拉Chopard Insofu祖母綠,是2010年時於贊比亞的Kagem露天礦脈發現的,該礦場屬於Gemfields公司,寶石被命名為「Chopard Insofu祖母綠」,「Insofu」在原產地當地部族的奔巴語中意為「大象」。開採過程中的每一步驟均遵從蕭邦可持續發展和社會責任理念的方式,並保證原材料的可溯源性。蕭邦也將把這份自然瑰寶,交付給技藝超群的寶石工匠的手打磨,打造出一系列高級珠寶作品。

而「Rose de Caroline」這枚重逾10克拉的濃彩粉鑽,則是採用多達70個切割面的雷地恩長方形切割,卡羅琳舍費爾將之設計為一枚化繁為簡的鑽戒,盡可能展現寶石的天然之美、致敬來自大自然的慷慨饋贈。這顆粉色鑽石低調鑲嵌於以符合蕭邦可持續發展和社會責任理念的公平採礦認證白18K金和玫瑰色18K金製成的戒指之上,左右兩側分別點綴重2.03克拉和1.95克拉的心形切割紅寶石,並配以微鑲白色和粉色明亮式切割鑽石。