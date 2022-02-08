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賞花趁早！武陵櫻花季未登場花已盛開 10年來最早開花紀錄

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
武陵農場1、2萬株的櫻花今年提早開花，尚未進入櫻花季就盛開爆美，民眾賞花要趁早。圖／武陵農場提供
武陵農場1、2萬株的櫻花今年提早開花，尚未進入櫻花季就盛開爆美，民眾賞花要趁早。圖／武陵農場提供

武陵農場是國內最大賞櫻朝聖地，今年武陵櫻花季將於12日展開，但因受到暖冬影響，園區1、2萬株櫻花提早盛開，連北側海拔較高的露營區也已開花約四成。武陵農場表示，今年創下近10年來最早開花的紀錄，請民眾賞花趁早，把握時間。

武陵農場全區有2.1萬株櫻花，包括紅粉佳人、昭和櫻、富士櫻、寒櫻等品種，進入花季時繁花盛開，吸引遊客上山搶拍美景。今年櫻花季訂本月12日起進行交通管制，原本預期花季可以欣賞到月底，但看到最近幾天開花爆美盛況，若是晚了才去賞花，「可能要失望了」。

武陵農場表示，今年是2011年以來農場櫻花相對較早開花的一年，由於提早進入賞櫻期，很多櫻花從南往北的方向幾乎都已經盛開，尤其最北邊的露營區櫻花原本2月底開，現在也已開了3到4成；主要原因是受到暖冬影響，且1月底、2月初雨水足夠，促使櫻花提早盛開。

農場表示，櫻花季指的是武陵農場開始交通管制，並非代表櫻花開花的精準日期，受到氣候影響花期有可能出現變化，特別提醒「今年不要太晚去武陵賞花」。

農場推薦3處最佳賞花地點，「觀月亭」可從高處鳥瞰長達3公里浪漫櫻花，「京華橋」隘口是櫻花種植密度較高的區域，「波浪道」因為河谷地形上下起伏，宛如波浪般，加上枝條垂落，彷彿置身櫻花隧道，絕美必拍景點。

武陵農場的櫻花今年提早開花，花團錦簇大爆美，民眾賞花要趁早。圖／讀者提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，花團錦簇大爆美，民眾賞花要趁早。圖／讀者提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，創下10年來最早開花的一年，尚未進入櫻花季就大爆美，民眾賞花要趁早。圖／武陵農場提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，創下10年來最早開花的一年，尚未進入櫻花季就大爆美，民眾賞花要趁早。圖／武陵農場提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，尚未進入櫻花季就已盛開，遊客站櫻花樹林下賞花，浪漫唯美。圖／武陵農場提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，尚未進入櫻花季就已盛開，遊客站櫻花樹林下賞花，浪漫唯美。圖／武陵農場提供
武陵農場今年的櫻花提早盛開，「粉紅佳人」柔美花朵非常好看。圖／沈姓讀提供
武陵農場今年的櫻花提早盛開，「粉紅佳人」柔美花朵非常好看。圖／沈姓讀提供
武陵農場的夜櫻也很美。圖／武陵農場提供
武陵農場的夜櫻也很美。圖／武陵農場提供
武陵農場的櫻花提早盛開，創下10年來最早開花紀錄，民眾賞花要趁早。圖／武陵農場提供
武陵農場的櫻花提早盛開，創下10年來最早開花紀錄，民眾賞花要趁早。圖／武陵農場提供
武陵農場茶花區的櫻花浪美絕美，最近花已盛開，賞花要趁早。圖／尤姓讀者提供
武陵農場茶花區的櫻花浪美絕美，最近花已盛開，賞花要趁早。圖／尤姓讀者提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，從空拍照片觀看櫻花盛開的壯觀美景，讓人讚嘆。圖／武陵農場提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，從空拍照片觀看櫻花盛開的壯觀美景，讓人讚嘆。圖／武陵農場提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，尚未進入櫻花季就已盛開大爆美，賞花要趁早。圖／武陵農場提供
武陵農場的櫻花今年提早開花，尚未進入櫻花季就已盛開大爆美，賞花要趁早。圖／武陵農場提供
今年武陵農場的櫻花創下近10年來最早開花紀錄，尚未進入櫻花季幾乎都已盛開，民眾賞花要趁早。圖／武陵農場提供
今年武陵農場的櫻花創下近10年來最早開花紀錄，尚未進入櫻花季幾乎都已盛開，民眾賞花要趁早。圖／武陵農場提供
武陵農場今年的櫻花提早盛開，車輛緩漫穿過櫻花林道，浪漫到不行。圖／武陵農場提供
武陵農場今年的櫻花提早盛開，車輛緩漫穿過櫻花林道，浪漫到不行。圖／武陵農場提供

櫻花季 武陵農場 賞花

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