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賞花趁早！武陵櫻花季未登場花已盛開 10年來最早開花紀錄
武陵農場是國內最大賞櫻朝聖地，今年武陵櫻花季將於12日展開，但因受到暖冬影響，園區1、2萬株櫻花提早盛開，連北側海拔較高的露營區也已開花約四成。武陵農場表示，今年創下近10年來最早開花的紀錄，請民眾賞花趁早，把握時間。
武陵農場全區有2.1萬株櫻花，包括紅粉佳人、昭和櫻、富士櫻、寒櫻等品種，進入花季時繁花盛開，吸引遊客上山搶拍美景。今年櫻花季訂本月12日起進行交通管制，原本預期花季可以欣賞到月底，但看到最近幾天開花爆美盛況，若是晚了才去賞花，「可能要失望了」。
武陵農場表示，今年是2011年以來農場櫻花相對較早開花的一年，由於提早進入賞櫻期，很多櫻花從南往北的方向幾乎都已經盛開，尤其最北邊的露營區櫻花原本2月底開，現在也已開了3到4成；主要原因是受到暖冬影響，且1月底、2月初雨水足夠，促使櫻花提早盛開。
農場表示，櫻花季指的是武陵農場開始交通管制，並非代表櫻花開花的精準日期，受到氣候影響花期有可能出現變化，特別提醒「今年不要太晚去武陵賞花」。
農場推薦3處最佳賞花地點，「觀月亭」可從高處鳥瞰長達3公里浪漫櫻花，「京華橋」隘口是櫻花種植密度較高的區域，「波浪道」因為河谷地形上下起伏，宛如波浪般，加上枝條垂落，彷彿置身櫻花隧道，絕美必拍景點。
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