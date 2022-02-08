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最「撩」情人節！頂級巧克力加魚子醬禮盒哪裡買？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「奢華版巴黎人法式甜點魚子醬禮盒」包含倫敦巧克力乙盒16入、巴黎巧克力乙盒16入，以及米其林主廚首選的「黃金混合魚子醬」乙盒（30g）。圖／Royal Caviar Club提供。
「奢華版巴黎人法式甜點魚子醬禮盒」包含倫敦巧克力乙盒16入、巴黎巧克力乙盒16入，以及米其林主廚首選的「黃金混合魚子醬」乙盒（30g）。圖／Royal Caviar Club提供。

迎接西洋情人節，除了象徵濃情蜜意的巧克力以外，若能再加上魚子醬與香檳，注定成為不敗的最「撩」情人節組合。

香港頂級魚子醬品牌皇家魚子醬俱樂部（Royal Caviar Club），今年再次攜手擁有逾25年豐富經驗的國際知名法籍甜點主廚及巧克力大師Gaël Majchrzak，精彩推出全新甜蜜佳作「巴黎人法式甜點盒」，每組4,250元，全台限量僅200組。加上魚子醬的「奢華版巴黎人法式甜點魚子醬禮盒」，每組7,250元。線上預訂https://bit.ly/rcc_chocolate。

「巴黎人法式甜點盒」包含London倫敦巧克力乙盒16入，以及Paris巴黎巧克力乙盒16入。「奢華版巴黎人法式甜點魚子醬禮盒」包含倫敦巧克力乙盒16入、巴黎巧克力乙盒16入，以及米其林主廚首選的「黃金混合魚子醬」乙盒（30g）。

巧克力大師Gaël Majchrzak此次以「旅行」為設計主軸，憑藉其在世界各地的工作歷練，結合在地優質的小農食材，以法式巧克力傳統製法打造獨一無二的頂級手工巧克力，巧妙玩味詮釋巴黎與倫敦兩座城市的迷人風情。邀您與心愛的另一半一起喚起記憶中的美好旅行回憶，並以舌尖再度甜遊這令人心心念念的浪漫城市，創造永誌難忘的幸福食刻。

擁有「海中鑽石」美譽的「魚子醬」與松露及鵝肝被譽為世界三大珍品。皇家魚子醬俱樂部的「黃金混合魚子醬」，選用養殖8～10年的成熟混種鱘魚，每粒魚籽尺寸皆超過3mm，飽滿堅實，並帶有醇厚的奶油香氣，口感圓潤回甘，是米其林主廚的料理搭配首選。

頂級巧克力加魚子醬，再搭配上香檳，注定成為不敗的最「撩」情人節組合。圖／Royal Caviar Club提供。
頂級巧克力加魚子醬，再搭配上香檳，注定成為不敗的最「撩」情人節組合。圖／Royal Caviar Club提供。
皇家魚子醬俱樂部由擁有「The Caviar Lady」美譽之稱的魚子醬專家奧克珊娜‧佐根（Oxana Dragun）創立。圖／Royal Caviar Club提供。
皇家魚子醬俱樂部由擁有「The Caviar Lady」美譽之稱的魚子醬專家奧克珊娜‧佐根（Oxana Dragun）創立。圖／Royal Caviar Club提供。
巧克力大師Gaël Majchrzak以法式巧克力傳統製法，打造獨一無二的頂級手工巧克力。圖／Royal Caviar Club提供。
巧克力大師Gaël Majchrzak以法式巧克力傳統製法，打造獨一無二的頂級手工巧克力。圖／Royal Caviar Club提供。

巧克力 巴黎 甜點

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