最「撩」情人節！頂級巧克力加魚子醬禮盒哪裡買？

迎接西洋情人節，除了象徵濃情蜜意的巧克力以外，若能再加上魚子醬與香檳，注定成為不敗的最「撩」情人節組合。

香港頂級魚子醬品牌皇家魚子醬俱樂部（Royal Caviar Club），今年再次攜手擁有逾25年豐富經驗的國際知名法籍甜點主廚及巧克力大師Gaël Majchrzak，精彩推出全新甜蜜佳作「巴黎人法式甜點盒」，每組4,250元，全台限量僅200組。加上魚子醬的「奢華版巴黎人法式甜點魚子醬禮盒」，每組7,250元。線上預訂https://bit.ly/rcc_chocolate。

「巴黎人法式甜點盒」包含London倫敦巧克力乙盒16入，以及Paris巴黎巧克力乙盒16入。「奢華版巴黎人法式甜點魚子醬禮盒」包含倫敦巧克力乙盒16入、巴黎巧克力乙盒16入，以及米其林主廚首選的「黃金混合魚子醬」乙盒（30g）。

巧克力大師Gaël Majchrzak此次以「旅行」為設計主軸，憑藉其在世界各地的工作歷練，結合在地優質的小農食材，以法式巧克力傳統製法打造獨一無二的頂級手工巧克力，巧妙玩味詮釋巴黎與倫敦兩座城市的迷人風情。邀您與心愛的另一半一起喚起記憶中的美好旅行回憶，並以舌尖再度甜遊這令人心心念念的浪漫城市，創造永誌難忘的幸福食刻。