低於3折！身分證這兩碼再升等 澎湖喜來登大禮狂撒

澎湖福朋喜來登酒店3月30日滿6周年，即起限量推出「6周年生日快樂」優惠住房專案，3月31日前每人每晚2,222元起 (三天兩夜歡慶價8,888元起)，即可入住原價30,040元的「側港景(市景) 豪華雙床客房」兩晚，專案贈送自助早餐及機場酒店來回接駁，碼再抽SWITCH主機、AirPods Pro、Jo Malone、套房住宿券等總價值超過24萬元大禮。年度下殺3折僅此一檔。

此外，凡身分證尾數(後兩碼)為36、63者，或預訂「6周年生日快樂」客房專案之早鳥旅客，還可享免費升等至港景豪華雙床客房。

「6周年生日快樂」套房專屬回饋專案，兩人成行4,651元起 (兩天一夜專案價9,302元起) 即可入住27坪港景石滬雅仕套房，再送宜客樂海港百匯自助早餐兩客、機場酒店來回接駁等尊榮禮遇服務，再加贈6周年「獨家套房好禮六重奏」(總價值6,006元)，包括百匯自助晚餐兩客(或聚味軒海鮮中餐廳雙人風味饗宴乙套)、暢玩澎湖生活博物館、視聽娛樂室歡唱包廂一小時，以及主廚特製伴手禮等。