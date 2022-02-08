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18坪大套房「野營趣」！台南遠東親子假期、送樂園門票

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台南遠東香格里拉專案入住行政家庭房，可讓小朋友體驗住帳篷的樂趣。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉專案入住行政家庭房，可讓小朋友體驗住帳篷的樂趣。圖／台南遠東提供

五星級飯店搶攻親子旅遊市場，各式玩趣出爐。台南遠東香格里拉即日起至4月10日推出「親子樂遊假期」住房專案，主打全新的歡樂旅宿體驗，包括入住備有野營體驗的行政家庭客房，享受飯店內多樣休閒設施與豐盛自助式早餐，每房再加贈「瑪果移動樂園」套票。

讓忙碌的現代父母不必規劃行程，預定出發就能盡享與眾不同的親子時光。台南遠東香格里拉為家庭客群設計的這款「親子樂遊假期」住房專案，可選擇入住尊榮客房 (15坪)、或佈置兒童野營體驗的限量行政家庭客房(18坪)，每間客房皆擁有大面窗景，可入住兩位大人及兩位6歲以下兒童，另納入遠東CAFÉ自助式早餐、免費使用健身中心休閒設施與戶外心型泳池、餐廳用餐九折等禮遇，再加贈「瑪果移動樂園」套票乙組(價值350元)。

瑪果樂園內可暢玩寓教於樂的室內SUPER WINGS互動交通小鎮，以及任選乙項戶外遊樂園設施玩樂，像是「森巴嘉年華熱氣球」、「紐約摩天輪」、「星際旋轉飛梭」、「飛天青蛙跳」或「皇家旋轉木馬」等。

「親子樂遊假期」住房專案即日起至4月10日接受預訂，訂房專線：06-702-8899，線上訂房：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/news-detail/69/，或查官網：https://sltn.fareasternhotel.com.tw/tc/

台南遠東香格里拉每房都有大片落地窗景可俯瞰台南市日夜景致。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉每房都有大片落地窗景可俯瞰台南市日夜景致。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉推出「親子樂遊假期」，住房即贈的瑪果樂園套票，暢玩五項設施。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉推出「親子樂遊假期」，住房即贈的瑪果樂園套票，暢玩五項設施。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉擁有全台唯一戶外心型泳池，充滿度假氛圍。圖／台南遠東提供
台南遠東香格里拉擁有全台唯一戶外心型泳池，充滿度假氛圍。圖／台南遠東提供

親子 早餐 香格里拉

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