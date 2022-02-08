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限時3天開賣！Lady M情人節限定「愛心草莓香緹千層」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Lady M愛心草莓香緹千層，每顆售價399元。圖／Lady M提供
Lady M愛心草莓香緹千層，每顆售價399元。圖／Lady M提供

西洋情人節即將到來，又到了情侶們大方示愛的日子。來自紐約的「Lady M」自2月12日起，限時限量應景推出「愛心草莓香緹千層」，以情人節限定的愛心造型，讓愛侶能夠傳達浪漫情意。

Lady M此次推出的「愛心草莓香緹千層」，將草莓香緹千層打造成情人節限定愛心造型，餅皮間抹入甜美的草莓風味內餡，以莓果酸甜滋味與細膩的奶香，為味蕾帶來酸甜融合的滋味，上層並以鮮嫩的草莓片相疊，呈現戀人心心相印的美好寓意。

愛心草莓香緹千層不提供官網預購服務，僅自2月12日至2月14日期間，於台北、台中及甫開幕的遠百竹北等5間門市快閃3天販售，每顆399元，外帶限1人2顆，內用每桌限購2顆。業者也表示，情人節限定千層常於午間時段即銷售完畢，建議提前購買。

愛心 情人節

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