聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時3天開賣！Lady M情人節限定「愛心草莓香緹千層」
西洋情人節即將到來，又到了情侶們大方示愛的日子。來自紐約的「Lady M」自2月12日起，限時限量應景推出「愛心草莓香緹千層」，以情人節限定的愛心造型，讓愛侶能夠傳達浪漫情意。
Lady M此次推出的「愛心草莓香緹千層」，將草莓香緹千層打造成情人節限定愛心造型，餅皮間抹入甜美的草莓風味內餡，以莓果酸甜滋味與細膩的奶香，為味蕾帶來酸甜融合的滋味，上層並以鮮嫩的草莓片相疊，呈現戀人心心相印的美好寓意。
愛心草莓香緹千層不提供官網預購服務，僅自2月12日至2月14日期間，於台北、台中及甫開幕的遠百竹北等5間門市快閃3天販售，每顆399元，外帶限1人2顆，內用每桌限購2顆。業者也表示，情人節限定千層常於午間時段即銷售完畢，建議提前購買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言