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約會救星！麗晶精品打造互動式網站 購物餐飲一次滿足
情人節約會總需要細心安排行程。如何在購物、餐飲與體驗間找到最佳安排？麗晶精品推出互動式網站「戀愛翻譯間」，以輕鬆的心理測驗分析出專屬的情人節約會方案，商場並同時推出滿額贈禮活動，滿額五萬或三十萬元，可兌換氣泡酒乙瓶或限量Lady M經典原味千層蛋糕9吋兌換券乙份，透過味蕾為約會甜蜜助攻。
一旦登入「戀愛翻譯間」網站後，只要回答六個針對氣味、約會型態、餐飲喜好...的不同問題，測驗結果將宛如開啟一間專屬的VIP更衣室，推薦關於服裝、珠寶、包款、鞋履的不同選擇，並有文青、浪漫、休閒、極簡、正式及強烈等六組的風格選項。也時值情人節的來到，麗晶精品內的珠寶鐘表與精品品牌也各自推出嚴選商品；例如海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）便獻上Ocean系列的Ocean Biretrograde Orange腕表與Zalium Variation Orange腕表，透過大量的半寶石鑲嵌，為運動風格添增以優雅奢華，寶詩龍（BOUCHERON）則有一款Quatre Red長項鍊，小巧時髦。
同時麗晶精品再自2月11日起至3月14日為止推出「情人宅饗宴」、「月老進香團」與「Curious蔬食情人‧一泊二食」三種不同奢華住房與餐飲專案，每房3,980元起，官網訂房加購高鐵車票享8折優惠，讓輕奢旅遊、購物、約會，一次滿足。想瞭解更多？則可登入「戀愛翻譯間」網站，網址為：digitalgalleria.regenttaiwan.com/Rgvalentine2022
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