約會救星！麗晶精品打造互動式網站 購物餐飲一次滿足

情人節約會總需要細心安排行程。如何在購物、餐飲與體驗間找到最佳安排？麗晶精品推出互動式網站「戀愛翻譯間」，以輕鬆的心理測驗分析出專屬的情人節約會方案，商場並同時推出滿額贈禮活動，滿額五萬或三十萬元，可兌換氣泡酒乙瓶或限量Lady M經典原味千層蛋糕9吋兌換券乙份，透過味蕾為約會甜蜜助攻。

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