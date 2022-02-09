好市多3大「世界級暖心飲」！爆濃抹茶、可可 開工鬱卒就靠它

文／羅文芳

年後開工超鬱卒，天冷心更寒，必須得靠幾包溫暖人心的沖泡飲復活HP！今日網路溫度計，就從美式大賣場好市多Costcost中，挑選3款網路人氣超夯，上班族、小資族必囤，世界級知名品牌「冬日暖心系」沖泡飲，不管你是抹茶控、巧克力熱愛者還是走養身路線，一定都有你尬意的滋味！

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#健司辻利抹茶奶茶沖泡飲（年聲量：2,957筆）

抹茶控就是要喝日本的！來自京都的辻利茶舗，創立於1860年，品牌歷史跟口碑無人不曉，現在好市多也可以喝得到，由「Kenji健司」聯名推出的「辻利抹茶奶茶沖泡飲」，苦甜口感濃郁不會過甜，一大袋定價429元，賣場價399元，裡頭有30個獨立包，高CP值又方便，每次好事多推出促銷優惠時，都讓抹茶控瘋狂大掃貨，建議可以搭配牛奶沖泡更好喝！ 享受日本人上百年的抹茶文化，喝茶保健，還有濃濃文青味兒~ 帶去辦公室分享，絕對討人歡心！

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#豐力富頂級純濃奶粉（年聲量：779筆）

你是否以為奶粉就奶粉，平白無奇有何好囤？那你就錯啦～香港商遠東恆天然乳品，選用紐西蘭天然乳源，打造香醇又濃郁「豐力富頂級純濃奶粉」，受到許多台灣民眾喜歡，不管是長輩還是小孩沖泡直接喝，還是製作甜點使用，或打成奶泡加到咖啡製成拿鐵，或融入紅茶變成厚奶茶，濃醇滋味大受歡迎，每到冬天在好市多不時會推出折扣，一大罐2.6公斤殺到650元左右，時常有人會到賣場掃貨，登上新聞版面被封「神級沖泡飲」。

image source: FB/ Costco好市多 商品經驗老實說

來自比利時的巧克力品牌Godiva歌帝梵，民眾在台灣不僅能到專屬門市購入，於好市多也有多種商品可選擇，除了大家最喜愛的各式口味巧克力，Godiva 即溶可可粉也是眾多女孩必搶，網友大推可可粉非常細緻、香氣超濃，搭配熱牛奶在寒流來上一口，幸褔感大爆棚，另外也能搭配棉花糖、肉桂等調味，買回辦公室或者家裡囤準沒錯，先前也在好市多推出可可粉禮盒組，散裝單包還附贈馬克杯，同樣引起一陣搶購潮。

image source: FB/ GODIVA





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021/01/13 - 2022/01/12。