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「這間好市多回不去了」！網友哀號：淪收會員費家樂福

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為好市多賣場。報系資料照
圖為好市多賣場。報系資料照

年前的一波漲價潮讓一般民眾在購物上更加精打細算，有網友在昨(7)日開工日於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」感嘆，「這間Costco已經不是從前的Costco！」往年CP值超高，東西多樣且價格不貴的好市多，「現在只是一間收會員費的家樂福，東西還比家樂福少，好幾次逛了一圈空手回家。」

該則貼文引來逾4千人按讚，1千多則留言，不少會員附議，真的不一樣了，並將好市多與家樂福和全聯超市相比。「以前真的很好逛，常常買到一車都不夠放，現在發現很常缺貨，有時要跑兩三趟，去家裡附近的全聯跟家樂福反而要買就有，便利性提高很多」，「我也比較常去家樂福，好市多量太多了」，「等寶寶長大點可考慮退了」，也有人認為「與其去家樂福，我覺得全聯還優一些，家樂福就停車跟吃飯比較OK而已」。

不少人認為，基於消費者會員權益，「若不滿意就剪卡吧！CP值是迷思」。「而且都繳會員了，還常缺貨，買不到東西！缺貨東西沒買到，反而買到一些不在名單內的！」也有人覺得，其實是各家賣家都在進步，才會讓好市多會員會有這樣「缺貨」的感覺；有人為好市多緩頰，認為缺貨是不是因為疫情海運問題導致。

但還是有人認為，仍舊是好市多好買，「差異大概就是家樂福沒有大盒的牛肉和豬肉，還有大包裝的雞腿排」，「健康食品可能特價買一下」，「從來不退卡的…光特定幾樣買買就值回票價」，有網友討論，好市多還有哪些經典好物可分享，有人推薦金塊，也有網友戲稱，其實都把好市多當做景點在逛，「沒買東西也很開心，好市多奇奇怪怪的東西太多了」。

有網友在猜原PO究竟指的是哪一家好市多，有人猜是高雄第一間好市多「大統」，還有人認為，好市多的初衷和精神一到台灣「都被破壞光」，結帳時拚命要消費者續約，三不五時還用電話行銷表示賣場有新商品邀約參觀，「為啥要把公司做成這樣的低下？」有網友附和：「這的確會造成困擾」。

擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 全聯 家樂福

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