快訊

板橋一家4口確診！小妹任職北市會計事務所急發內部信

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金多美化身清新小精靈 施華洛世奇水晶閃耀愛的光芒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i

開播一來就盤據NETFLIX熱播排行榜的「那年，我們的夏天」日前完美作收，崔宇植與「小清新」金多美是超級圈粉的CP，讓觀眾非常不捨，這也是兩人繼電影「魔女首部曲：誕生」後第二度搭擋演出。擁有「逆天長腿」模特兒身材的金多美，是韓國單眼皮美女代表，長相清秀的她被稱作「第二眼美女」、「韓劇小清新」，一出道就以細緻的演出被封為「怪物新人」，上一檔與朴敘俊一起演出漫改韓劇「梨泰院class」更讓她在亞洲人氣直升。

金多美本月登上韓國時尚雜誌W Korea的封面，在迷濛的氛圍與奇幻的光影色調中，猶如精靈一般夢幻，流露出有別於劇中角色的優雅小女人氣質。她換搭羽毛、亮片、白沙等不同造型服裝，均配戴了施華洛世奇（Swarovski）的最新的Collection I 與Collection II系列首飾，多彩且造型大膽搶眼的設計，讓清秀脫俗的金多美展現與以往不同的華麗風格。Swarovski全新的Collection I與Collection II系列，有別品牌以往的風格，以大塊水晶混搭堆疊的手法、自由地讓色彩碰撞出個性、打破既有的類型框架，是創意總監Giovanna Battaglia Engelbert為新世代創作的水晶首飾。

金多美配戴的Swarovski Millenia穿孔耳環，6,850元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴的Swarovski Millenia穿孔耳環，6,850元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴的Swarovski Millenia項鍊，23,000元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴的Swarovski Millenia項鍊，23,000元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴的Swarovski Harmonia耳釘，3,850元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴的Swarovski Harmonia耳釘，3,850元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴的Swarovski Millenia戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴的Swarovski Millenia戒指，5,450元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴的Swarovski Una鍊墜，7,450元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴的Swarovski Una鍊墜，7,450元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴Swarovski水晶首飾登上韓國時尚雜誌「W Korea」的封面。圖／摘自IG @d_a__m_i
金多美配戴的Swarovski Millenia項鍊，12,000元。圖／施華洛世奇提供
金多美配戴的Swarovski Millenia項鍊，12,000元。圖／施華洛世奇提供

模特兒

延伸閱讀

崔宇植演插畫家　「非人類」畫功孔劉看了直吐槽

耀眼的甜蜜初戀感！盤點「韓劇小清新」金多美、金高銀穿搭

《那年，我們的夏天》金多美不當叛逆酷妹，全校第一名的甜美氣質穿搭要學會

「結局滿分」韓劇《那年，我們的夏天》金多美 清新穿搭拎小資女包款

相關新聞

「這間好市多回不去了」！網友哀號：淪收會員費家樂福

年前的一波漲價潮讓一般民眾在購物上更加精打細算，有網友在昨(7)日開工日於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」感嘆，「這間Costco已經不是從前的Costco！」往年CP值超高，東西多樣且價格不貴的好市多，「現在只是一間收會員費的家樂福，東西還比家樂福少，好幾次逛了一圈空手回家。」

賞花趁早！武陵櫻花季未登場花已盛開 10年來最早開花紀錄

武陵農場是國內最大賞櫻朝聖地，今年武陵櫻花季將於12日展開，但因受到暖冬影響，園區1、2萬株櫻花提早盛開，連北側海拔較高...

神聖境美 起承轉合 和風韻藏

昭和十八J18嘉義市史蹟資料館的前身為1943年建成的日本古式木造建築，曾經是神社附屬的齋館及社務所，被嘉義市政府列為市定古蹟，整體建築由兩幢獨立的日式木造屋舍所構成，中間以通廊相連，在過往歷史傳承下市府變更為不同機能加以使用，因此這座美麗的建築一直沒有被看見...

人文隙光 敞新盎然

傳統踏實的建設公司一代，逐步交接給充滿變革活力的企業二代，辦公空間得以如何改造，方能體現企業邁向新紀元的氣象？蘊致設計使用絕美端景牆轉化企業形象，並透過異材質與圖樣的拼接結合，展現大刀闊斧的突破意圖，打造出「讓人不想下班的空間」。

人文風情饗宴 一睹東方意象之美

當你踏入這間堅持傳統的正宗粵菜餐廳，就能感受一股自然之美的魅力席捲而來，由象徵富貴與永恆的朧月蓮，作爲餐廳第一眼的主視覺，能看出設計師將空間與自然巧妙結合，進一步藉由空靈飄渺又帶點仿生的自然曲線所組成的圖騰...

馥域 LOFT風飄香咖啡廳

基地為角間獨棟建築一、二樓，面積加總約為272平方米，室內原有貫穿樓板的天井予以保留，並成為全案後續靈感發想的關鍵源頭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。