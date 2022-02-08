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金多美化身清新小精靈 施華洛世奇水晶閃耀愛的光芒
開播一來就盤據NETFLIX熱播排行榜的「那年，我們的夏天」日前完美作收，崔宇植與「小清新」金多美是超級圈粉的CP，讓觀眾非常不捨，這也是兩人繼電影「魔女首部曲：誕生」後第二度搭擋演出。擁有「逆天長腿」模特兒身材的金多美，是韓國單眼皮美女代表，長相清秀的她被稱作「第二眼美女」、「韓劇小清新」，一出道就以細緻的演出被封為「怪物新人」，上一檔與朴敘俊一起演出漫改韓劇「梨泰院class」更讓她在亞洲人氣直升。
金多美本月登上韓國時尚雜誌W Korea的封面，在迷濛的氛圍與奇幻的光影色調中，猶如精靈一般夢幻，流露出有別於劇中角色的優雅小女人氣質。她換搭羽毛、亮片、白沙等不同造型服裝，均配戴了施華洛世奇（Swarovski）的最新的Collection I 與Collection II系列首飾，多彩且造型大膽搶眼的設計，讓清秀脫俗的金多美展現與以往不同的華麗風格。Swarovski全新的Collection I與Collection II系列，有別品牌以往的風格，以大塊水晶混搭堆疊的手法、自由地讓色彩碰撞出個性、打破既有的類型框架，是創意總監Giovanna Battaglia Engelbert為新世代創作的水晶首飾。
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