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抗漲！家樂福推衛生紙、衛生棉買1送1 會員日滿額8折
近來各類民生用品漲價消息滿天飛，年後已有部分業者表示頂不住壓力、即將調漲價格。看準民眾漲價前囤貨心理，以及原本年後民生必需品補貨需求，家樂福宣布2月9日起至2月22日止推出虎年首檔促銷，除了鎖定會員推出民生必需品瘋狂價之外，再加碼點數大放送，另外美妝專區更推出上百支美妝、身體清潔保養、紙品買1送1以及滿額加價購，逆勢推出促銷活動搶市，讓民眾年後無痛省錢。
其中針對民眾最擔心的紙品部分，家樂福表示會盡可能與業者協商，且在年後也安排了一系列的促銷，希望降低顧客衝擊，本檔期活動也特別針對紙品推出促銷活動，品項包含衛生紙、衛生棉等民生必需的消耗品，部分商品更下殺買1送1。另外，只要每週三在家樂福購買家樂福自有品牌時使用家樂福聯名卡/簽帳金融卡綁定家樂福錢包支付599元以上，可立即享8折優惠，想要補貨的民眾可得精打細算抓緊促銷優惠時段，就不用擔心荷包大失血。
推薦促銷品項包括舒潔羽絨經濟抽取衛生紙100抽12包，原價278元，特價買1送1、可麗舒豆卡聯名衛生紙90抽6包原價69元，特價2件118元，平均1件59元、家樂福抽取式衛生紙110抽24包原價269元，促銷價249元、蕾妮雅舒膚Free超級薄衛生棉系列9～20片原價136元，特價買1送1。
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