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久等了！「藏壽司」首度進軍屏東 再插旗台中惠文路

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
藏壽司將於近期開設「屏東勝利路店」、「台中惠文路店」。圖／藏壽司提供
藏壽司將於近期開設「屏東勝利路店」、「台中惠文路店」。圖／藏壽司提供

來自日本，以提供扭蛋遊戲著稱的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，繼近期開設高雄SKM Park店、台南中華西路店等門市後，也即將首度進駐屏東，開設「屏東勝利路店」。同時藏壽司也將再拓展台中布局，開設「惠文路店」，都可讓更多民眾享受吃壽司、玩扭蛋的樂趣。

來自日本的藏壽司，自2014年登台，目前在台已有超過40間分店，其中部份門市即是延續日式傳統建築風格，打造出土藏屋造型，有著青瓦白牆的復古意境。即將開幕的「屏東勝利路店」，店址鄰近中山路與勝利路口，乃是屏東首間藏壽司門市，並且採用土藏屋造型，乃是繼南中華西路店後，南台灣第2間土藏造型的藏壽司門市，目前已經進入人才招募的階段。

除了屏東勝利路店之外，藏壽司的「台中惠文路店」，現也進入最後徵才階段，開幕後將成為台中第8間藏壽司門市。另外同樣提供迴轉壽司服務的「壽司郎」，則將於近期首度進駐彰化，開設「彰化金馬店」，同樣增添民眾用餐的選擇性。

壽司郎 屏東 彰化

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