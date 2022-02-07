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新東陽限時推出「手工現搖元宵」 還有現炸元宵可以吃
2月15日就是一年一度的「元宵節」，為了提供民眾應景的元宵，新東陽將於2月8日起，限時於全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」活動，除了有專業師傅實際現場搖元宵之外，還提供「現炸元宵」供消費者購買，提供不一樣的佳節感受。
不同於湯圓的製作工法，元宵是要將餡料與糯米粉，透過竹篩不斷搖動而製成。為了傳承手工元宵的技藝，新東陽已經舉辦拖拉元宵活動長達30多年，今年再將於2月8日至2月15日期間舉行。現場將會有專業師傅展演拖拉技巧，製作出冷凍元宵無法比擬的細緻口感。除了芝麻、花生口味之外，還會有棗泥、豆沙、桂花等口味，外皮則有糯米、健康紫米等2種選擇，每盒10入，售價280元。
除此之外，多數舉辦活動的門市，也會同步提供「現炸元宵」，讓民眾可以第一時間品嚐，在門市也會販售2款虎年限定提燈。2月11日當天，官方粉絲團也會有舞元宵技藝直播，增添元宵節氣氛。（手工拖拉元宵活動門市：2月8日至-15日：新光三越南京；2月9日至15日：新光三越站前、新光三越信義、SOGO忠孝館；2月11日至15日：武昌、南京、忠孝、師大、新店、內湖、永和、高雄大仁、迪化100）
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