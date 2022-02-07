新東陽限時推出「手工現搖元宵」 還有現炸元宵可以吃

2月15日就是一年一度的「元宵節」，為了提供民眾應景的元宵，新東陽將於2月8日起，限時於全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」活動，除了有專業師傅實際現場搖元宵之外，還提供「現炸元宵」供消費者購買，提供不一樣的佳節感受。

不同於湯圓的製作工法，元宵是要將餡料與糯米粉，透過竹篩不斷搖動而製成。為了傳承手工元宵的技藝，新東陽已經舉辦拖拉元宵活動長達30多年，今年再將於2月8日至2月15日期間舉行。現場將會有專業師傅展演拖拉技巧，製作出冷凍元宵無法比擬的細緻口感。除了芝麻、花生口味之外，還會有棗泥、豆沙、桂花等口味，外皮則有糯米、健康紫米等2種選擇，每盒10入，售價280元。