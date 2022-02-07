聽新聞
test
0:00 / 0:00

新東陽限時推出「手工現搖元宵」 還有現炸元宵可以吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
部份門市同步推出「現炸元宵」，提供不同的品嚐樂趣。圖／新東陽提供
部份門市同步推出「現炸元宵」，提供不同的品嚐樂趣。圖／新東陽提供

2月15日就是一年一度的「元宵節」，為了提供民眾應景的元宵，新東陽將於2月8日起，限時於全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」活動，除了有專業師傅實際現場搖元宵之外，還提供「現炸元宵」供消費者購買，提供不一樣的佳節感受。

不同於湯圓的製作工法，元宵是要將餡料與糯米粉，透過竹篩不斷搖動而製成。為了傳承手工元宵的技藝，新東陽已經舉辦拖拉元宵活動長達30多年，今年再將於2月8日至2月15日期間舉行。現場將會有專業師傅展演拖拉技巧，製作出冷凍元宵無法比擬的細緻口感。除了芝麻、花生口味之外，還會有棗泥、豆沙、桂花等口味，外皮則有糯米、健康紫米等2種選擇，每盒10入，售價280元。

除此之外，多數舉辦活動的門市，也會同步提供「現炸元宵」，讓民眾可以第一時間品嚐，在門市也會販售2款虎年限定提燈。2月11日當天，官方粉絲團也會有舞元宵技藝直播，增添元宵節氣氛。（手工拖拉元宵活動門市：2月8日至-15日：新光三越南京；2月9日至15日：新光三越站前、新光三越信義、SOGO忠孝館；2月11日至15日：武昌、南京、忠孝、師大、新店、內湖、永和、高雄大仁、迪化100）

新東陽於指定門市限時推出「手工拖拉元宵」活動。圖／新東陽提供
新東陽於指定門市限時推出「手工拖拉元宵」活動。圖／新東陽提供

元宵節 直播 湯圓

延伸閱讀

政治人物續禁跑攤 陳宗彥：至少到元宵節

澎湖元宵乞龜 2萬5000斤米包龜亮相吸睛

新北發表元宵小提燈「金虎爺」 諧音「金豪野」

開工紅包不要丟 留下放「這些地方」能催旺整年財運

相關新聞

雙東傳奇 來聽職人故事

【本報訊】聯合報系有行旅企畫的「雙東傳奇」慢活旅程，以台東、屏東兩地為主軸，透過自然的環境、富有連結感的美食，以及職人們...

抗漲！家樂福推衛生紙、衛生棉買1送1 會員日滿額8折

近來各類民生用品漲價消息滿天飛，年後已有部分業者表示頂不住壓力、即將調漲價格。看準民眾漲價前囤貨心理，以及原本年後民生必...

久等了！「藏壽司」首度進軍屏東 再插旗台中惠文路

來自日本，以提供扭蛋遊戲著稱的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，繼近期開設高雄SKM Park店、台南中華西路店等門市後，也即將首...

新東陽限時推出「手工現搖元宵」 還有現炸元宵可以吃

2月15日就是一年一度的「元宵節」，為了提供民眾應景的元宵，新東陽將於2月8日起，限時於全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」...

大師紀梵希雋永品味 佳士得6月拍賣生前藝術珍藏

世人心目中奧黛麗赫本最美的形象，都是身穿紀梵希（Hubert de Givenchy）服裝的美麗姿態；這位擁有貴族血統的...

讚數勝過媽媽的泳裝辣照 1歲萌嬰穿羽絨衣胖嘟嘟超可愛

義大利最強時尚網紅Chiara Ferragni一家向來是社群寵兒，去年誕生的女兒Vittoria更是備受歡迎，每次只要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。