大師紀梵希雋永品味 佳士得6月拍賣生前藝術珍藏

世人心目中奧黛麗赫本最美的形象，都是身穿紀梵希（Hubert de Givenchy）服裝的美麗姿態；這位擁有貴族血統的傳奇法國服裝設計師，也曾為賈姬（Jacqueline Kennedy）與摩納哥王妃葛瑞絲凱莉（Grace Kelly）等時尚指標人物創作令人難忘的服裝身影。在設計師2018年辭世後4年，他在巴黎Hôtel d'Orrouer與Loire Valley的古堡Château du Jonchet兩處寓所的私藏，將透過國際拍賣行佳士得（Christie’s）於2022年6月14日起至17日止於巴黎舉辦實體拍賣、並於6月8日起至23日止舉辦線上專場拍賣，共有逾1200多件雕塑與畫作上拍，涵蓋古典大師（Old Masters）到現當代藝術。

紀梵希是高級訂製服史上最舉足輕重的人物之一，對歐美、尤其是講究品味的法國時尚界而言，他更是所謂高級法式品味（Grand Gôut français.）的代表。他早年師承Jacques Fath、Lucien Lelong、Robert Piguet、Elsa Schiaparelli等時裝先驅，最後遇見恩師Cristóbal Balenciaga。他在1951年於巴黎開設自己同名時裝品牌，除了首開先河讓女性得以「混搭」上下半身的服裝，他與傳奇女星奧黛麗赫本的柏拉圖式情感與合作無間的默契更是一大佳話。他在1995年退休前便已經開始與佳士得合作，並於1997年加入巴黎佳士得。

紀梵希窮盡一生從各處蒐藏來的藝術珍品、家具家飾品，也都以過人的品味準則精準亦安置於宅邸內最適切的位置。精選拍品將於三月起於棕梠灘、紐約、香港等地巡展，並將於6月拍前於巴黎展出。

Pieere Bergian於2021年所繪的Hôtel d’Orrouer內綠色沙龍（Salon vert）（僅供參考，非拍品）。圖／佳士得提供

佳士得宣布將於2022年6月拍賣傳奇設計師紀梵希生前珍藏。圖／佳士得提供

Pieere Bergian於2021年所繪的Chateau du Jonchet內部紀梵希書房樣貌（僅供參考，非拍品）。圖／佳士得提供