讚數勝過媽媽的泳裝辣照 1歲萌嬰穿羽絨衣胖嘟嘟超可愛

義大利最強時尚網紅Chiara Ferragni一家向來是社群寵兒，去年誕生的女兒Vittoria更是備受歡迎，每次只要有她出現的照片，獲得的讚數甚至比爸媽都還多。而快滿一歲的她，小小年紀也已經和媽媽一樣是帶貨王，最近頻頻露出的一件紅色羽絨連身衣類似款目前更是賣到各尺寸大缺貨，影響力驚人。

Chiara Ferragni一家最近頻繁現身滑雪場，享受度假時光。作為滑雪初學者的大兒子Leo更是展現出超強滑雪天份，讓許多追蹤的粉絲透過手機銀幕也能跟著他們一起暢遊滑雪場。雖然Vittoria還無法自行走路，但是可愛的穿搭造型早已成為全球許多家長們的最佳範本。