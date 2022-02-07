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讚數勝過媽媽的泳裝辣照 1歲萌嬰穿羽絨衣胖嘟嘟超可愛
義大利最強時尚網紅Chiara Ferragni一家向來是社群寵兒，去年誕生的女兒Vittoria更是備受歡迎，每次只要有她出現的照片，獲得的讚數甚至比爸媽都還多。而快滿一歲的她，小小年紀也已經和媽媽一樣是帶貨王，最近頻頻露出的一件紅色羽絨連身衣類似款目前更是賣到各尺寸大缺貨，影響力驚人。
Chiara Ferragni一家最近頻繁現身滑雪場，享受度假時光。作為滑雪初學者的大兒子Leo更是展現出超強滑雪天份，讓許多追蹤的粉絲透過手機銀幕也能跟著他們一起暢遊滑雪場。雖然Vittoria還無法自行走路，但是可愛的穿搭造型早已成為全球許多家長們的最佳範本。
最近她常穿著一件Moncler紅色羽絨連身衣，胖嘟嘟的米其林寶寶模樣讓人看一眼就被萌到融化，相關讚數甚至比媽媽穿著自家品牌的泳裝站在雪地裡的照片還多，而類似款的嬰兒羽絨外套在官網上已經剩下極少的尺寸選擇，帶貨力一流。哥哥Leo的紅色羽絨外套同樣也是熱賣中，只能說這一家子超強的搶錢功力從小就開始培養，不難想像等他們長大後一定會吸引更多品牌找上門談合作吧？更可能會成為年紀最小的星二代時尚品牌代言人也不一定喔！
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