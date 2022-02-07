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倒數7天！格蘭帝攜手6大專業威吧 推出專屬創意特調

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
FourPlay格蘭帝創意特調「Fusion」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
FourPlay格蘭帝創意特調「Fusion」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

被譽為「坎培爾鎮的珍珠（A Campbeltown Jewel）」的格蘭帝（Glen Scotia）單一麥芽威士忌，即日起至2月14日情人節當天為止，與台灣6間知名威士忌專業酒吧合作，推出多款創意特調，讓喜愛威士忌的酒迷前來體驗這間坎培爾鎮經典酒廠的魅力。

6間知名威士忌專業酒吧包括小後苑、Trio安和店、FourPlay、Mod、The Public House以及安慰劑台中店，分別提供為格蘭帝經典的雙桶（Double Cask）酒款所量身訂製的創意特調，並同步提供由雙桶、15年、Victoriana三款格蘭帝最具代表性酒款的優惠品飲組合。

創立於1832年的格蘭帝酒廠近年來獲獎連連，成為了坎培爾鎮最耀眼的明星。格蘭帝Campbeltown Harbour單一麥芽威士忌，在2021年成為世界威士忌大獎（World Whisky Award）坎培爾鎮地區唯一獲獎的酒款。

格蘭帝25年，則獲得舊金山烈酒大賽（San Francisco World Spirits Competition）世界最佳單一麥芽威士忌（Best in Show）最高殊榮；並在接下來的紳士雜誌（Gentleman's Journal）發表的評選結果中，拿下「World's Best Whisky 2021」的至高肯定。

而在去年年底最後揭曉的「蘇格蘭威士忌大賽（Scottish Whisky Awards）」獎項中，格蘭帝酒廠亦勇奪「2021年度最佳蒸餾廠（Scottish Whisky Distillery of the Year）」的肯定，堪稱是2021最風光的蘇格蘭酒廠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小後苑格蘭帝創意特調「Old Scotia Pal」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
小後苑格蘭帝創意特調「Old Scotia Pal」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
安慰劑台中格蘭帝創意特調「Double Elixir雙重萬靈藥」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
安慰劑台中格蘭帝創意特調「Double Elixir雙重萬靈藥」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
THE PUBLIC HOUSE格蘭帝創意特調「Crosshill」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
THE PUBLIC HOUSE格蘭帝創意特調「Crosshill」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MOD格蘭帝創意特調「海港」（左）與「Peach Oolong」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MOD格蘭帝創意特調「海港」（左）與「Peach Oolong」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Trio格蘭帝創意特調「貓王三明治」（左）與「格蘭帝Sour」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Trio格蘭帝創意特調「貓王三明治」（左）與「格蘭帝Sour」。圖／翔盛國際提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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