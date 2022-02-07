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限時3天！foodpanda星巴克咖啡買1送1 免排隊享優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎接開工，foodpanda貼心推出2月優惠碼懶人包，喝咖啡、買生鮮、吃速食全都有優惠。圖／foodpanda提供
迎接開工，foodpanda貼心推出2月優惠碼懶人包，喝咖啡、買生鮮、吃速食全都有優惠。圖／foodpanda提供

開工日除了領紅包，大家肯定也期待用美食、下午茶療癒上班心情，foodpanda貼心推出2月優惠碼懶人包，讓你喝咖啡、買生鮮、吃速食全都有優惠，刷指定信用卡還有現折優惠，讓大家在防疫時期不出門、外帶低接觸，都能輕鬆享受美食與便利生活。

新一年面對工作挑戰必備的提神咖啡，foodpanda限定推出星巴克優惠，即日起至2月8日，使用外帶自取訂購星巴克特大杯那堤或美式咖啡，輸入優惠碼「星有獨鍾」享買2送1優惠；首次使用外帶自取訂購星巴克滿200元輸入優惠碼「星新相印」現折150元。2月9日至2月11日，限時3天於指定店家訂購星巴克特大杯焦糖瑪奇朵，免輸入優惠碼即享買1送1優惠。每日數量有限，售完為止。

開工日不想自己煮、沒空買菜的民眾，foodpanda限量推出開工日紅包，2月7日外帶自取滿100元輸入優惠碼「翹班去散步」現折30元。即日起至2月28日，外帶自取最低7.9折起，首次使用外帶自取滿250元，輸入優惠碼「150GET」現折150元，再送2張30元美食金。新訂閱或續訂pandapro即享外帶自取額外9.5折優惠。

2月7日至2月13日，訂購4大超商滿199元輸入專屬優惠碼「開工應援」現折50元，每人可用3次。2月7日至2月28日，訂購生鮮雜貨輸入優惠碼「開工補貨」享7.9折優惠，最高折抵100元，每人可用3次。即日起至2月13日，訂購pandamart熊貓超市滿250元輸入優惠碼「虎氣來」享7.5折優惠，最高折抵150元。即日起至2月13日，訂購大潤發辛亥店輸入優惠碼「嗨嗨辛亥」享6.9折優惠，最高折抵100元。數量有限，兌完為止。

年假期間年菜吃到膩了，想來點速食、手搖飲換換口味，即日起至2月9日，於指定店家訂購摩斯漢堡春節雙人套餐免輸入優惠碼享8折優惠；即日起至2月22日，指定店家訂購麥當勞麥脆雞分享餐免輸入優惠碼直接送4塊麥克雞塊。2月15日至2月28日，於指定店家訂購COCO都可輸入優惠碼「都可好喝」，享珍珠奶茶、伯爵果茶買1送1優惠。

另外，也別忘了下週就是西洋情人節，即日起至2月14日，訂購生鮮雜貨花店與精選商店滿200元輸入優惠碼「我願意為你」享7.5折優惠，最高折抵100元，每人可用2次。使用指定信用卡結帳還有更多優惠，即日起至2月28日，JCB信用卡獨家優惠，推出全平台訂購滿300元輸入優惠碼「PSJCB202」現折100元。中國信託LINE Pay卡獨家推出全平台消費滿200元，輸入優惠碼「PS2LINEPAY」享8.8折優惠，最高折抵50元；每日上午05:30至中午11:00，早鳥消費滿100元輸入優惠碼「PSLPearly2」享8.5折優惠，最高折抵50元。數量有限，兌完為止。

星巴克 生鮮

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