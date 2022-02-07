「金錢豹福」58度金門高粱限量發行 全家超商獨家開搶

「金錢豹福——鑽到爆」58度金門高粱酒禮盒，以奢華精品級酒款之姿限量絕版發行，豹身採用耀眼的金色烤漆鍍膜，酒體嚴選金門酒廠的58度金門高粱，容量500毫升，即日起在全家便利商店獨家開搶，建議售價5,280元。

「金錢豹福——鑽到爆」58度金門高粱酒，是再創酒界工藝之美鉅作，主體豹身造型，特別由逾35年國寶級老師傅筆筆精心雕琢，神態生動躍然；豹身經金色高溫烘烤鍍膜，並鑲崁上150顆國際知名頂級水鑽；底座的紅瓷酒器，也依古法燒窯嚴格製成。

「金錢豹福」採用150顆國際知名頂級水鑽鑲崁。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

整體搭配上黃金亮澤的福豹造型，正象徵著「富貴福氣來『豹』到」，而所盛裝的酒體，也採用金門酒廠連年榮獲世界金牌的58度金門高粱酒，口感出色，入喉香氣絕佳，尾韻綿長，具存放陳化風味特性。

「金錢豹福——鑽到爆」58度金門高粱酒禮盒，採全球限量釋出，數量有限，售完為止。

「金錢豹福——鑽到爆」金門高粱酒禮盒，即日起在全家便利商店獨家限量上市。圖／欣麒創意提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康