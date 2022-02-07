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連女生也想要的可愛小熊領帶 Ferragamo推情人節系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo推出情人節限定系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出情人節限定系列。圖／Salvatore Ferragamo提供

才剛過完農曆年，就要準備為另一半挑選適合的西洋情人節禮物囉！今年Salvatore Ferragamo推出的情人節限定系列，主打鮮明的紅、粉色系，搭配愛心元素和可愛的小熊、鬱金香古典印花等等，展現被藝術感包圍的濃情蜜意。

Salvatore Ferragamo情人節限定系列，主要以一款結合1990年代兩種典藏絲巾圖騰所打造的主題印花貫穿，可以看到盛開的鬱金香與水鳥幾何圖樣出現在絲巾、包款、配飾與鞋履等單品上，浪漫優雅。此印花全系列提供Vara鍊帶包與托特包、Vara低跟芭蕾舞鞋、Gancini扣飾拖鞋、高筒休閒鞋等等。另外還有以愛心波點點綴的肩背包和短夾，以及「Ferragamo」水鑽鑲嵌字樣錯落分散的飾品系列。

男裝方面，提供許多經典的Gancini元素單品，有以Gancini立體浮雕皮革製成的鞋履、包款、皮帶、皮夾與皮革鑰匙圈等配件，也有Gancini金屬釦飾腰帶系列。此外，喜歡童趣印花的千萬不要錯過愛心小熊圖騰領帶，無論是粉紅、紅或藍色系配色，都非常可愛討喜，是點綴穿搭細節最俏皮的選擇。

Salvatore Ferragamo情人節限定系列，主要以一款結合1990年代兩種典藏絲巾圖騰所打造的主題印花貫穿。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo情人節限定系列，主要以一款結合1990年代兩種典藏絲巾圖騰所打造的主題印花貫穿。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列心型波點皮革短夾包。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列心型波點皮革短夾包。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出情人節限定系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出情人節限定系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列GANCINI男士休閒鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列GANCINI男士休閒鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列水鑽項鍊。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列水鑽項鍊。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列VARA芭蕾舞鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列VARA芭蕾舞鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出情人節限定系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出情人節限定系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列GANCINI短夾。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列GANCINI短夾。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列GANCINI寬版皮帶。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列GANCINI寬版皮帶。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列紅色小熊圖騰領帶。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列紅色小熊圖騰領帶。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列粉紅色小熊圖騰領帶。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列粉紅色小熊圖騰領帶。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列VARA皮革鑰匙圈。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列VARA皮革鑰匙圈。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列印花真絲方巾。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列印花真絲方巾。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列印花皮革肩背包。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列印花皮革肩背包。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列藍色小熊圖騰領帶。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列藍色小熊圖騰領帶。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列經典GANCINI扣飾平底涼鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列經典GANCINI扣飾平底涼鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列經典GANCINI皮革莫卡辛鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列經典GANCINI皮革莫卡辛鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列長筒休閒鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
情人節限定系列長筒休閒鞋。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo情人節限定系列，主要以一款結合1990年代兩種典藏絲巾圖騰所打造的主題印花貫穿。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo情人節限定系列，主要以一款結合1990年代兩種典藏絲巾圖騰所打造的主題印花貫穿。圖／Salvatore Ferragamo提供

愛心 情人節

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