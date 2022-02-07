連女生也想要的可愛小熊領帶 Ferragamo推情人節系列

才剛過完農曆年，就要準備為另一半挑選適合的西洋情人節禮物囉！今年Salvatore Ferragamo推出的情人節限定系列，主打鮮明的紅、粉色系，搭配愛心元素和可愛的小熊、鬱金香古典印花等等，展現被藝術感包圍的濃情蜜意。

Salvatore Ferragamo情人節限定系列，主要以一款結合1990年代兩種典藏絲巾圖騰所打造的主題印花貫穿，可以看到盛開的鬱金香與水鳥幾何圖樣出現在絲巾、包款、配飾與鞋履等單品上，浪漫優雅。此印花全系列提供Vara鍊帶包與托特包、Vara低跟芭蕾舞鞋、Gancini扣飾拖鞋、高筒休閒鞋等等。另外還有以愛心波點點綴的肩背包和短夾，以及「Ferragamo」水鑽鑲嵌字樣錯落分散的飾品系列。