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重現經典！杜老爺X點水樓「黑糯米年糕芋泥甜筒」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
杜老爺攜手點水樓，推出「黑糯米年糕芋泥冰淇淋」。圖／杜老爺提供
杜老爺攜手點水樓，推出「黑糯米年糕芋泥冰淇淋」。圖／杜老爺提供

新春到來，「杜老爺」本季攜手江浙料理餐廳「點水樓」，以招牌中式甜品「壽豐鄉黑糯米芋泥紅棗中式蛋糕」為發想，推出「黑糯米年糕芋泥冰淇淋」，能夠品嚐得到年糕與芋泥的芬香，享受到不同的香甜滋味。

杜老爺是台灣家喻戶曉的冰品品牌，而點水樓也曾獲得米其林指南的必比登推薦。此次攜手推出的「黑糯米年糕芋泥冰淇淋」，選用大甲芋頭製作成芋泥冰淇淋為基底，芋香濃郁且帶著鬆綿口感；內餡關鍵的黑糯米年糕，則是使用花蓮壽豐鄉的伊粢米製作而成。伊粢米是採無毒方式栽種的黑糯米，乃是阿美族人在重要祭典作為招待貴賓的珍品，風味自然清香，也為冰淇淋帶來豐富而具層次的滋味。除此之外，甜筒餅皮也採獨家專業的配方，保持脆皮口感香脆，搭配冰淇淋更添口感。

「杜老爺甜筒X點水樓 黑糯米年糕芋泥冰淇淋」現已於7-11通路獨家限時販售，每支49元，也為新春時光增添濃郁的中式甜品氣息。

杜老爺攜手點水樓，推出「黑糯米年糕芋泥冰淇淋」。圖／杜老爺提供
杜老爺攜手點水樓，推出「黑糯米年糕芋泥冰淇淋」。圖／杜老爺提供

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