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換上氣質派的「長春花藍」色 BV新款單品好夢幻

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
因應即將到來的西洋情人節，BV精選了一系列適合表達心意的單品，正好呼應了Pantone年度色「長春花藍」風格，展現柔和甜美魅力。圖／Bottega Veneta提供
因應即將到來的西洋情人節，BV精選了一系列適合表達心意的單品，正好呼應了Pantone年度色「長春花藍」風格，展現柔和甜美魅力。圖／Bottega Veneta提供

每年色彩權威Pantone都會選出一個年度代表色，今年的「長春花藍」（Very Peri）是一種混合紫紅與藍色調的優雅淡紫色，帶點浪漫夢幻感，氣質滿點！因應即將到來的西洋情人節，時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）精選了一系列適合表達心意的單品，正好呼應了「長春花藍」色調風格，展現柔和甜美魅力。

這次BV精選的單品，包括人氣代表Pouch雲朵包、Cassette卡帶包，以及Lido編織高跟鞋、橡膠拖鞋等等，都以「長春花藍」色點綴，另外也以更淺的「愉悅紫」色，打造Mini Cassette包、Padded Cassette包，都是具備鮮明品牌識別度的標誌性設計。小賈斯汀老婆海莉比伯日前也被拍到帶著此系列的Pouch雲朵包上街，搭配一身紫色系穿搭，搶眼有型。

此外，男女都可使用的超迷你Candy Cassette肩背包，也很適合作為情人節禮物。如糖果般小巧可愛的樣貌，重現品牌經典的方形編織紋路，也有許多色系可選擇，像是經典百搭的黑色與鸚鵡綠、溫暖柔和的檸檬黃及杏仁色，無論是從攜帶、收納的便利性和造型搭配度來看，都是很討喜的單品。

男女都可使用的超迷你Candy Cassette肩背包，也很適合作為情人節禮物。圖／Bottega Veneta提供
男女都可使用的超迷你Candy Cassette肩背包，也很適合作為情人節禮物。圖／Bottega Veneta提供
男女都可使用的超迷你Candy Cassette肩背包，也很適合作為情人節禮物。圖／Bottega Veneta提供
男女都可使用的超迷你Candy Cassette肩背包，也很適合作為情人節禮物。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包 (淡檸黃)，29,900元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包 (淡檸黃)，29,900元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Pouch霧面小牛皮迷你手拿包，58,000元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Pouch霧面小牛皮迷你手拿包，58,000元。圖／Bottega Veneta提供
Lido襯墊編織小羊皮高跟拖鞋，40,700元。圖／Bottega Veneta提供
Lido襯墊編織小羊皮高跟拖鞋，40,700元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包 (經典黑) ，29,900元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包 (經典黑) ，29,900元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮側背包，10萬7,500元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮側背包，10萬7,500元。圖／Bottega Veneta提供
Madame馬銜扣鬆緊平底鞋，30,900元。圖／Bottega Veneta提供
Madame馬銜扣鬆緊平底鞋，30,900元。圖／Bottega Veneta提供
海莉比伯背帶長春花藍Pouch雲朵包。圖／Bottega Veneta提供
海莉比伯背帶長春花藍Pouch雲朵包。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包 (裸膚) ，29,900元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包 (裸膚) ，29,900元。圖／Bottega Veneta提供
Chain Cassette編織小羊皮金屬鍊肩背包，13萬9,900元。圖／Bottega Veneta提供
Chain Cassette編織小羊皮金屬鍊肩背包，13萬9,900元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包 (鸚鵡綠) ，29,900元。圖／Bottega Veneta提供
Mini Cassette編織小羊皮側背包 (鸚鵡綠) ，29,900元。圖／Bottega Veneta提供
編織壓紋橡膠一字拖鞋，11,700元。圖／Bottega Veneta提供
編織壓紋橡膠一字拖鞋，11,700元。圖／Bottega Veneta提供
男女都可使用的超迷你Candy Cassette肩背包，也很適合作為情人節禮物。圖／Bottega Veneta提供
男女都可使用的超迷你Candy Cassette肩背包，也很適合作為情人節禮物。圖／Bottega Veneta提供

品牌 情人節 標誌

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