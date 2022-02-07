換上氣質派的「長春花藍」色 BV新款單品好夢幻

每年色彩權威Pantone都會選出一個年度代表色，今年的「長春花藍」（Very Peri）是一種混合紫紅與藍色調的優雅淡紫色，帶點浪漫夢幻感，氣質滿點！因應即將到來的西洋情人節，時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）精選了一系列適合表達心意的單品，正好呼應了「長春花藍」色調風格，展現柔和甜美魅力。

這次BV精選的單品，包括人氣代表Pouch雲朵包、Cassette卡帶包，以及Lido編織高跟鞋、橡膠拖鞋等等，都以「長春花藍」色點綴，另外也以更淺的「愉悅紫」色，打造Mini Cassette包、Padded Cassette包，都是具備鮮明品牌識別度的標誌性設計。小賈斯汀老婆海莉比伯日前也被拍到帶著此系列的Pouch雲朵包上街，搭配一身紫色系穿搭，搶眼有型。