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蕭邦雋永心形滑動鑽石 情人節珠寶奢華獻愛
「心形」給人溫柔俏皮、歡樂活力的感覺，傳遞的是豐富情感和愛意，也是瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）的經典。迎接即將到來的情人節，蕭邦以匯聚滑動鑽石與心形圖騰的Happy Diamonds系列珠寶，為不同風格的戀人傳遞真摯的情感。
蕭邦的首個滑動鑽石腕表Happy Diamonds誕生於自由奔放的70年代，鑽石於兩片藍寶石水晶間自由滑動，流動的光線透過鑽石閃耀奔放的光芒。帶給人歡樂活力的滑動鑽石在1985年轉化為珠寶，如今更延伸出全系列豐富的珠寶作品：Icon hearts系列以經典的滑動鑽石與心形圖騰為主，線條簡潔流利、辨識度高。Happy Hearts Twist加入扭旋的金屬線條，多圈纏繞的視覺效果配戴起來更具份量感。此外，還有與赤子之心基金會（Naked Hearts Foundation）合作的慈善款，將心意化為大愛。
而擁有自家製表廠的蕭邦，也持續在腕表領域發揮滑動鑽石的創意，於90年代推出當代女性於不同場合都適合配戴的Happy Sports腕表，至今各種多樣的表款中，也有滑動的鑽石與心形圖案的作品，是深具代表性的經典。品牌另一經典珠寶女表系列L’Heure Du Diamant，表圈環繞璀璨的爪鑲鑽石，心形表殼的設計，更為情人節送禮增添奢華迷人的氣息。
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