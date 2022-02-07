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蕭邦雋永心形滑動鑽石 情人節珠寶奢華獻愛

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦以經典的心形圖案迎接西洋情人節。圖／蕭邦提供
蕭邦以經典的心形圖案迎接西洋情人節。圖／蕭邦提供

「心形」給人溫柔俏皮、歡樂活力的感覺，傳遞的是豐富情感和愛意，也是瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）的經典。迎接即將到來的情人節，蕭邦以匯聚滑動鑽石與心形圖騰的Happy Diamonds系列珠寶，為不同風格的戀人傳遞真摯的情感。

蕭邦的首個滑動鑽石腕表Happy Diamonds誕生於自由奔放的70年代，鑽石於兩片藍寶石水晶間自由滑動，流動的光線透過鑽石閃耀奔放的光芒。帶給人歡樂活力的滑動鑽石在1985年轉化為珠寶，如今更延伸出全系列豐富的珠寶作品：Icon hearts系列以經典的滑動鑽石與心形圖騰為主，線條簡潔流利、辨識度高。Happy Hearts Twist加入扭旋的金屬線條，多圈纏繞的視覺效果配戴起來更具份量感。此外，還有與赤子之心基金會（Naked Hearts Foundation）合作的慈善款，將心意化為大愛。

而擁有自家製表廠的蕭邦，也持續在腕表領域發揮滑動鑽石的創意，於90年代推出當代女性於不同場合都適合配戴的Happy Sports腕表，至今各種多樣的表款中，也有滑動的鑽石與心形圖案的作品，是深具代表性的經典。品牌另一經典珠寶女表系列L’Heure Du Diamant，表圈環繞璀璨的爪鑲鑽石，心形表殼的設計，更為情人節送禮增添奢華迷人的氣息。

L’Heure Du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼配粉紅色放射紋珍珠母貝面盤，201萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure Du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼配粉紅色放射紋珍珠母貝面盤，201萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds-Icon hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石共0.34克拉與4顆滑動鑽石共0.20克拉，26萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds-Icon hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌鑽石共0.34克拉與4顆滑動鑽石共0.20克拉，26萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds-Icon hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金與4顆滑動鑽石共0.20克拉，16萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds-Icon hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K玫瑰金與4顆滑動鑽石共0.20克拉，16萬5,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金與精鋼表殼白色珍珠母貝面、3顆滑動鑽石共0.14克拉、1顆滑動鑲鑽愛心、1顆滑動白色珍珠母貝愛心，29萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Sport系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金與精鋼表殼白色珍珠母貝面、3顆滑動鑽石共0.14克拉、1顆滑動鑲鑽愛心、1顆滑動白色珍珠母貝愛心，29萬9,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds-Happy Hearts Twist戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽與1顆滑動鑽石，14萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds-Happy Hearts Twist戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽與1顆滑動鑽石，14萬7,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds-Icon hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽共0.34克拉與4顆滑動鑽石共0.20克拉，26萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds-Icon hearts系列手環，符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽共0.34克拉與4顆滑動鑽石共0.20克拉，26萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure Du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼配粉紅色放射紋珍珠母貝面盤，201萬元。圖／蕭邦提供
L’Heure Du Diamant系列腕表，符合倫理道德標準的18K玫瑰金鑲鑽表殼配粉紅色放射紋珍珠母貝面盤，201萬元。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶 腕表

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