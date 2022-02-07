蕭邦雋永心形滑動鑽石 情人節珠寶奢華獻愛

「心形」給人溫柔俏皮、歡樂活力的感覺，傳遞的是豐富情感和愛意，也是瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）的經典。迎接即將到來的情人節，蕭邦以匯聚滑動鑽石與心形圖騰的Happy Diamonds系列珠寶，為不同風格的戀人傳遞真摯的情感。

蕭邦的首個滑動鑽石腕表Happy Diamonds誕生於自由奔放的70年代，鑽石於兩片藍寶石水晶間自由滑動，流動的光線透過鑽石閃耀奔放的光芒。帶給人歡樂活力的滑動鑽石在1985年轉化為珠寶，如今更延伸出全系列豐富的珠寶作品：Icon hearts系列以經典的滑動鑽石與心形圖騰為主，線條簡潔流利、辨識度高。Happy Hearts Twist加入扭旋的金屬線條，多圈纏繞的視覺效果配戴起來更具份量感。此外，還有與赤子之心基金會（Naked Hearts Foundation）合作的慈善款，將心意化為大愛。