一秒穿越義大利！CROM Taipei新型態午間套餐880元起

致力於呈現地道義式佳餚與摩登時尚餐酒體驗的CROM Taipei義大利餐廳，專業廚藝團隊在「純粹、簡約」料理風格的全新型態下，即日起獻上溫暖舒心的義式美饌，包括義式春雞搭綠莎莎、米蘭帶骨戰斧豬排、托斯卡尼肉醬寬麵、佛羅倫斯大牛排等一系列讓人回味再三的義式百味。

CROM Taipei義大利餐廳的3道式午間套餐每位只要880元＋10%起；8道式晚間套餐每位1,980元＋10%起，以豐富澎湃的美味料理和平易近人的親民價格，展現義大利的熱情奔放與瀟灑活力。

「布拉塔／櫛瓜／番茄清」以新鮮的布拉塔與鹽淺漬的櫛瓜為主食材，周圍再淋上玉女番茄澄清湯，蔬菜的脆口清甜與起士奶香完美融合，簡單純粹又美味動人，讓人不禁莞爾一笑。

「托斯卡尼蔬菜湯」將羽衣甘藍、高麗菜、紅蘿蔔、洋蔥和白豆的蔬菜以橄欖油小火慢炒至蔬菜軟爛，並全然釋放出蔬菜的天然本味，再加入白酒與水熬煮，最後再放入起士始成，直擊味蕾的美味，暖心又暖胃。

「托斯卡尼肉醬寬麵」熱鍋後放入豬肉末，炒香並煸出豬油後再續入牛肉末和雞肝拌炒，接著再加入紅蘿蔔、西芹、洋蔥、荳蔻、丁香等食材，小火慢炒，最後再以少量的番茄和牛奶增添層次並化解肉醬的油膩感，搭配手工自製寬麵，即成傳統道地的托斯卡尼家常麵食。

「鮮海膽義大利麵」先將蒜和乾蔥爆香，再放入義大利直麵與新鮮海膽快速拌炒，海膽的清甜與香料的鮮香牢牢包覆在麵條上，無須解釋的美味，無比的滿足幸福。

「春雞／綠莎莎」選用在地的優質春雞，將其先浸泡鹽水後蒸製，使肉質多汁而不乾柴，接著在表皮刷上焦糖醋水後再油炸，增添風味亦使皮面焦脆，搭配以巴西里、羅勒、青辣椒、酸豆和蒜製成的辣青醬，以及炙烤的糯米椒、芝麻葉沙拉和帕達諾起士，口感豐富、風味層層堆疊。

「米蘭帶骨豬排／玉米糕」先將帶骨豬排浸泡鹽水，使肉質軟嫩，再以半香煎半裹粉油炸的方式烹煮，其上撒上混合巴西里碎、檸檬皮、炒過的麵包粉及蒜末製成的綜合香料，搭配綿密香滑的玉米糕，經典的米蘭式豬排老少咸宜，深受喜愛。

「佛羅倫斯大牛排／羽衣甘藍（需兩人享用）」此道牛排料理肯定是嗜肉者首選！嚴選Prime等級的帶骨美國牛，煎烤至五分熟的完美熟度，搭配以新鮮大蒜、油封蒜頭、橄欖油、鯷魚和辣椒製成的大蒜莎莎，肉香蒜香，香氣四溢，再和羽衣甘藍燉菜一同品嘗，無法言喻的神級美味，讓人幸福感油然而生。

「提拉米蘇」將手指餅乾浸泡在濃縮咖啡中，搭配馬斯卡彭起士與鮮奶油和糖粉製成的提拉米蘇，傳統作法最是經典美味。

布拉塔／櫛瓜／番茄清。圖／CROM Taipei提供。

托斯卡尼肉醬寬麵。圖／CROM Taipei提供。