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FRED心心相印迎情人節 彩色雙面愛心鍊墜一起戴超甜蜜
愛，一直是LVMH集團旗下現代珠寶品牌FRED品牌的核心精神，更不斷啟發創始人Fred Samuel大膽前衛的珠寶創作。在西洋情人節前夕，品牌延續Pretty Woman系列「心心相印」的特色設計，推出全新6款飾以彩色寶石的浪漫項鍊，為戀人獻上真摯的心意。
全新鏤空心型吊墜以玫瑰金製成，配搭玫瑰金鍊，在愛心圖騰的正反兩面鑲嵌不同寶石，在形成強烈對比的同時，提供雙面均可以轉換配戴的驚喜。共有3款不同的寶石搭配，每款吊墜提供大小兩種不同尺寸的款式，體貼不同風格與配戴習慣的戀人，亦傳達FRED對於愛的想像：在愛情裏，互補才能達至完美。
雙面彩色硬寶石的配搭中，一面鑲嵌光則溫潤優雅的珍珠母貝，另一面鑲嵌象徵堅定、力量與自我肯定的深黑色縞瑪瑙；而另一款則以優雅並保守健康平安的綠色孔雀石搭配珍珠母貝。第三款設計則於雙面均鑲嵌寓意熱烈的愛情、活力和光芒的紅玉髓，可與同系列的各種珠寶混搭配戴。
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