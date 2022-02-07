免集點可直購！全家推韓國「荔枝熊」療癒周邊萌翻辦公桌

新年開工不想上班？先把辦公桌風格全面換新更有工作動力！全家便利商店將自2月9日上午10點起至3月22日推出韓國人氣卡通角色「LYCHEE & FRIENDS」集點活動，同步推出免集點、可直購機制，由主角荔枝熊LYCHEE領軍與其他6位朋友們，一次帶來9項居家辦公、出外野餐超萌周邊小物，用療癒好心情迎接新年。

此次「莓事 賞櫻去 荔枝熊陪你！」集點活動全面關照上班族的日常生活，「LYCHEE & FRIENDS絨毛玩偶」，大小適中可做為電腦手枕，還可單獨拆出靠手枕使用；「LYCHEE & FRIENDS磁鐵玩偶」共有7隻角色，與1隻拿著烏克麗麗的荔枝熊特別款，肯定要全套收藏；而「LYCHEE & FRIENDS動感掛鐘」以荔枝造型設計，荔枝熊腳掌還會隨著秒針左右搖擺，療癒感十足。

辦公桌必備的還有「LYCHEE & FRIENDS電腦螢幕架」幫你放大辦公收納空間、粉嫩的「LYCHEE & FRIENDS鍵盤滑鼠組」，以及「LYCHEE & FRIENDS冷水杯」隨時提醒你多喝水。