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免集點可直購！全家推韓國「荔枝熊」療癒周邊萌翻辦公桌
新年開工不想上班？先把辦公桌風格全面換新更有工作動力！全家便利商店將自2月9日上午10點起至3月22日推出韓國人氣卡通角色「LYCHEE & FRIENDS」集點活動，同步推出免集點、可直購機制，由主角荔枝熊LYCHEE領軍與其他6位朋友們，一次帶來9項居家辦公、出外野餐超萌周邊小物，用療癒好心情迎接新年。
此次「莓事 賞櫻去 荔枝熊陪你！」集點活動全面關照上班族的日常生活，「LYCHEE & FRIENDS絨毛玩偶」，大小適中可做為電腦手枕，還可單獨拆出靠手枕使用；「LYCHEE & FRIENDS磁鐵玩偶」共有7隻角色，與1隻拿著烏克麗麗的荔枝熊特別款，肯定要全套收藏；而「LYCHEE & FRIENDS動感掛鐘」以荔枝造型設計，荔枝熊腳掌還會隨著秒針左右搖擺，療癒感十足。
辦公桌必備的還有「LYCHEE & FRIENDS電腦螢幕架」幫你放大辦公收納空間、粉嫩的「LYCHEE & FRIENDS鍵盤滑鼠組」，以及「LYCHEE & FRIENDS冷水杯」隨時提醒你多喝水。
另外，迎接適合出遊野餐的春季，更少不了方便攜帶、收納的「LYCHEE & FRIENDS野餐墊」、「荔枝熊 帆布袋」，還有文青必備的「LYCHEE & FRIENDS烏克麗麗」，絕對是IG擺拍的最佳吸讚配件。
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