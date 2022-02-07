聽新聞
test
0:00 / 0:00

免集點可直購！全家推韓國「荔枝熊」療癒周邊萌翻辦公桌

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
辦公桌必備實用療癒小物，鍵盤滑鼠超粉嫩，絨毛玩偶還可變身電腦手枕。圖／全家便利商店提供
辦公桌必備實用療癒小物，鍵盤滑鼠超粉嫩，絨毛玩偶還可變身電腦手枕。圖／全家便利商店提供

新年開工不想上班？先把辦公桌風格全面換新更有工作動力！全家便利商店將自2月9日上午10點起至3月22日推出韓國人氣卡通角色「LYCHEE & FRIENDS」集點活動，同步推出免集點、可直購機制，由主角荔枝熊LYCHEE領軍與其他6位朋友們，一次帶來9項居家辦公、出外野餐超萌周邊小物，用療癒好心情迎接新年。

此次「莓事 賞櫻去 荔枝熊陪你！」集點活動全面關照上班族的日常生活，「LYCHEE & FRIENDS絨毛玩偶」，大小適中可做為電腦手枕，還可單獨拆出靠手枕使用；「LYCHEE & FRIENDS磁鐵玩偶」共有7隻角色，與1隻拿著烏克麗麗的荔枝熊特別款，肯定要全套收藏；而「LYCHEE & FRIENDS動感掛鐘」以荔枝造型設計，荔枝熊腳掌還會隨著秒針左右搖擺，療癒感十足。

辦公桌必備的還有「LYCHEE & FRIENDS電腦螢幕架」幫你放大辦公收納空間、粉嫩的「LYCHEE & FRIENDS鍵盤滑鼠組」，以及「LYCHEE & FRIENDS冷水杯」隨時提醒你多喝水。

另外，迎接適合出遊野餐的春季，更少不了方便攜帶、收納的「LYCHEE & FRIENDS野餐墊」、「荔枝熊 帆布袋」，還有文青必備的「LYCHEE & FRIENDS烏克麗麗」，絕對是IG擺拍的最佳吸讚配件。

LYCHEE & FRIENDS帆布袋，直購價219元。圖／全家便利商店提供
LYCHEE & FRIENDS帆布袋，直購價219元。圖／全家便利商店提供
LYCHEE & FRIENDS磁鐵玩偶，附有磁鐵可彼此串聯吸住，萌度破表。圖／全家便利商店提供
LYCHEE & FRIENDS磁鐵玩偶，附有磁鐵可彼此串聯吸住，萌度破表。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度推出韓國人氣卡通角色「LYCHEE & FRIENDS」集點活動，一次帶來9項居家辦公、出外野餐超萌周邊小物。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首度推出韓國人氣卡通角色「LYCHEE & FRIENDS」集點活動，一次帶來9項居家辦公、出外野餐超萌周邊小物。圖／全家便利商店提供
LYCHEE & FRIENDS動感掛鐘，搖擺模樣超療癒。圖／全家便利商店提供
LYCHEE & FRIENDS動感掛鐘，搖擺模樣超療癒。圖／全家便利商店提供

野餐

延伸閱讀

RCEP釋放紅利 福建外貿添動能

期貨商論壇／生技期 避險優選

當練習生有多苦？女團曝：一個超商便當要分兩天吃

假清新真撩男！朴敏英、孫藝真新劇即將開播 「韓劇女神」都是漂亮姐姐的穿搭小心機

相關新聞

雙東傳奇 來聽職人故事

【本報訊】聯合報系有行旅企畫的「雙東傳奇」慢活旅程，以台東、屏東兩地為主軸，透過自然的環境、富有連結感的美食，以及職人們...

抗漲！家樂福推衛生紙、衛生棉買1送1 會員日滿額8折

近來各類民生用品漲價消息滿天飛，年後已有部分業者表示頂不住壓力、即將調漲價格。看準民眾漲價前囤貨心理，以及原本年後民生必...

久等了！「藏壽司」首度進軍屏東 再插旗台中惠文路

來自日本，以提供扭蛋遊戲著稱的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，繼近期開設高雄SKM Park店、台南中華西路店等門市後，也即將首...

新東陽限時推出「手工現搖元宵」 還有現炸元宵可以吃

2月15日就是一年一度的「元宵節」，為了提供民眾應景的元宵，新東陽將於2月8日起，限時於全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」...

大師紀梵希雋永品味 佳士得6月拍賣生前藝術珍藏

世人心目中奧黛麗赫本最美的形象，都是身穿紀梵希（Hubert de Givenchy）服裝的美麗姿態；這位擁有貴族血統的...

讚數勝過媽媽的泳裝辣照 1歲萌嬰穿羽絨衣胖嘟嘟超可愛

義大利最強時尚網紅Chiara Ferragni一家向來是社群寵兒，去年誕生的女兒Vittoria更是備受歡迎，每次只要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。