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BBQ烤雞、鱈魚塊只要「1元」 必勝客開工優惠只有12天
開工日為上班族加油打氣！連鎖比薩「必勝客」自即日起至2月24日期間，推出平日限定優惠，點購紙包筆管麵、千層麵、個人比薩，加價「1元」就能加購BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊、薯金幣等副食，為餐點輕鬆升級。
必勝客此次的優惠活動，僅限活動期間的週一至週四，包括「紙包筆管麵」、「千層麵」、「個人比薩」均可享優惠，加價1元就可享薯金幣（小份）、BBQ烤雞（1翅1腿）、黃金和風鱈魚塊（3個）副食3選1。其中紙包筆管麵共有波隆那海鮮、波隆那牛肉丸、奶油海鮮、奶油雞腿排、羅勒海鮮、羅勒雞腿排等6種口味可供選擇；個人比薩則限定為夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒等4種口味。
本次優惠僅限必勝客官網、PK雙饗卡APP、門市現場或電話訂購。
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