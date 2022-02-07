聽新聞
test
0:00 / 0:00

BBQ烤雞、鱈魚塊只要「1元」 必勝客開工優惠只有12天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出點購紙包筆管麵、千層麵、個人比薩，可享加1元多1件的限時優惠。圖／必勝客提供
必勝客推出點購紙包筆管麵、千層麵、個人比薩，可享加1元多1件的限時優惠。圖／必勝客提供

開工日為上班族加油打氣！連鎖比薩「必勝客」自即日起至2月24日期間，推出平日限定優惠，點購紙包筆管麵、千層麵、個人比薩，加價「1元」就能加購BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊、薯金幣等副食，為餐點輕鬆升級。

必勝客此次的優惠活動，僅限活動期間的週一至週四，包括「紙包筆管麵」、「千層麵」、「個人比薩」均可享優惠，加價1元就可享薯金幣（小份）、BBQ烤雞（1翅1腿）、黃金和風鱈魚塊（3個）副食3選1。其中紙包筆管麵共有波隆那海鮮、波隆那牛肉丸、奶油海鮮、奶油雞腿排、羅勒海鮮、羅勒雞腿排等6種口味可供選擇；個人比薩則限定為夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒等4種口味。

本次優惠僅限必勝客官網、PK雙饗卡APP、門市現場或電話訂購。

必勝客 海鮮 夏威夷

延伸閱讀

漢堡王買一送一！40大好康爽吃到2月，肯德基x必勝客「隱藏版優惠券」免費領

嘉義「臉盆大砂鍋魚頭、秒殺級脆皮甕仔雞」料爆多！中埔交流道旁超人氣美食

21香草烤雞買1送1！3大速食「吃雞買1送1」 頂呱呱祭隱秘優惠、麥當勞爽嗑雞翅

限量1萬盒！ 必勝客「1公尺派對巨飽盒」只有50間買得到

相關新聞

雙東傳奇 來聽職人故事

【本報訊】聯合報系有行旅企畫的「雙東傳奇」慢活旅程，以台東、屏東兩地為主軸，透過自然的環境、富有連結感的美食，以及職人們...

抗漲！家樂福推衛生紙、衛生棉買1送1 會員日滿額8折

近來各類民生用品漲價消息滿天飛，年後已有部分業者表示頂不住壓力、即將調漲價格。看準民眾漲價前囤貨心理，以及原本年後民生必...

久等了！「藏壽司」首度進軍屏東 再插旗台中惠文路

來自日本，以提供扭蛋遊戲著稱的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，繼近期開設高雄SKM Park店、台南中華西路店等門市後，也即將首...

新東陽限時推出「手工現搖元宵」 還有現炸元宵可以吃

2月15日就是一年一度的「元宵節」，為了提供民眾應景的元宵，新東陽將於2月8日起，限時於全台指定門市舉辦「手工拖拉元宵」...

大師紀梵希雋永品味 佳士得6月拍賣生前藝術珍藏

世人心目中奧黛麗赫本最美的形象，都是身穿紀梵希（Hubert de Givenchy）服裝的美麗姿態；這位擁有貴族血統的...

讚數勝過媽媽的泳裝辣照 1歲萌嬰穿羽絨衣胖嘟嘟超可愛

義大利最強時尚網紅Chiara Ferragni一家向來是社群寵兒，去年誕生的女兒Vittoria更是備受歡迎，每次只要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。