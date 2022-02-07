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限時快閃購！7-ELEVEN推10款「我不是胖虎」生活周邊陪你療癒開工
療癒商機夯，虎年這次不走威猛氣勢路線，改由圓滾滾的「我不是胖虎」打頭陣，撫慰粉絲開工收假的複雜心情。7-ELEVEN全店自2月9日起展開「我不是胖虎-猛虎開工門市快閃購/集點送」活動，以經典胖虎及萌趣小虎造型，推出造型證件套、電腦包套組、無線滑鼠、抱枕毯及陶瓷碗盤組等10款辦公及居家週邊商品，想全套快速收集的粉絲，更別錯過2月9日下午15點起至2月10日止限時2天祭出的「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。此外，下週將迎來西洋情人節，7-ELEVEN自2月10日起推出G-SHOCK/BABY-G精品腕錶及New Balance皮革包袋，讓你輕鬆入手情侶配件。
「我不是胖虎-猛虎開工門市快閃購/集點送」共推出10款商品，開工首推通勤族必備的「胖虎造型證件套」，大頭絨毛立體造型搭配拉鍊零錢包設計，可愛又實用；另有「電腦包套組」、「胖虎無線藍牙滑鼠」，以及「胖虎抱枕毯」，不管在辦公室還是居家上班都很適合；最後則是分別印有虎字跟春字的「陶瓷碗盤組」，喜氣設計，絕對是虎年開工必收款。
另外，7-ELEVEN同步自2月10日下午15點起至2月11日止限時2天開放門市快閃購限量流行時尚單品，包括與日本G-SHOCK & BABY-G推出情侶款腕錶及禮盒，以及與美國知名運動品牌New Balance合作推出超人氣鞋款327穿搭推薦的潮流皮革後背包/手提袋，限時消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接用899～4,500元（約市價5.4折起）加購。另有6款不同風格的G-SHOCK錶款可集點加購，走一趟7-ELEVEN就能搞定情人節全身行頭。
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