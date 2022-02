羅芙奧ALL IN當代藝術每月開拍 線上拍賣全新體驗

羅芙奧(Ravenel)於自2019年3月開始舉辦的線上拍賣ALL IN,至今收到藏家熱烈迴響,並將於2022年開始轉型為全新企劃ALL IN:BID ONE,固定於每月1日準時開拍,為期10天,拍品以當代藝術標的為主,並於羅芙奧官方拍賣平台進行,提供全新下標體驗,每月也將推出不同主題拍賣。首場「ALL IN: BID ONE - I Believe in a Joyful Life」自即日起至2月11日止,推出包括草間彌生、Javier Calleja、村上隆、山本麻友香、小松美羽等炙手可熱的當代藝術家作品。

「ALL IN: BID ONE - I Believe in a Joyful Life」以「快樂」為主題,徵集20餘件當代藝術拍品。拍賣焦點之一為當今畫作和公仔都相當搶手的西班牙藝術家哈維爾卡勒加(Javier Calleja),「Do Not Touch(請勿觸碰)」限量250件,起拍價6,000美元,是喜愛大眼男孩的藏家們不容錯過的經典收藏。另一焦點為鬼才村上隆(Takashi Murakami)三件一組的「New Day(新的一天)」系列版畫,每件限量300版,2,800美元起拍,以標誌性的笑臉花傳遞著快樂,「花花的誕生,想傳遞一種處世態度-請不要絕望,不如笑著面對所有風風雨雨。」