盤點全台6間客家美食 「鹹、香、肥」的特色讓你吃出團結精神

聯合新聞網 / MENU美食誌

你好！食飽吂？品嚐完美味的客家美食，可以用客家話問候彼此！

六堆伙房板橋新埔店

新北市/板橋區

主打創新和精緻客家料理的餐廳，店內空間寬敞舒適，營造出濃濃的客家風情。鹹甜交織的鹹豬肉捲餅，香酥捲餅包著鹹香的鹹豬肉和三星蔥以及甜麵醬，吃起來十分涮嘴！（MENU美食誌ccchi提供）

新埔日勝飲食店

新竹縣/新埔鎮

綜合低廉食材搖身一變成美味的客家小炒，炸過後的豆干再與肉絲、乾魷魚和芹菜爆炒，加入大量的蒜片、辣椒等辛香料，客家味十足！（MENU美食誌邦妮吃貨日記提供）

HAKKAFE'哈嘎廢

桃園市/平鎮區

融合客家元素打造的現代咖啡廳。鹹豬肉配上乾咖哩的客家鹹豬肉佐特製乾咖哩肉醬飯，鹹豬肉醃製的很入味，切成薄片吃起來帶點脆度的鹹香口感，搭配無湯汁的乾咖哩，讓人一口接一口！（MENU美食誌貪吃小胖子M3提供）

玖總部懷舊眷村客家菜館

桃園市/龍潭區

外觀看起來像是眷村的老屋子，主打的菜色為客家菜、眷村菜。光滑油亮的脆皮油雞，入口皮脆肉質細嫩，還有著油雞特有的肉凍感，鹹香味也剛好，大人小孩都適合吃！（MENU美食誌吃貨梨子提供）

登喜味傳統客家米食-廟東店

台中市/豐原區

必點招牌蛋黃碗粿，碗粿散發淡淡的米香，淋上微甜的醬油膏，撒上鹹香中帶點椒鹽味的菜脯，味道很有層次，中間的鹹蛋黃綿密的口感宛若蜜地瓜，加在碗粿中讓鹹香味更足。（MENU美食誌嗝然翁提供）

金山客家小館

台北市/松山區

精緻的客家餐廳，在裝潢上或是擺盤都跟以往客家餐館的印象不一樣。梅菜扣肉很入味但不死鹹，菜脯蛋口感滑順，菜色都十分美味。

（MENU美食誌臭臉珍愛美食提供）

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美食誌 眷村

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