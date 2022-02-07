盤點全台6間客家美食 「鹹、香、肥」的特色讓你吃出團結精神
你好！食飽吂？品嚐完美味的客家美食，可以用客家話問候彼此！
新北市/板橋區
主打創新和精緻客家料理的餐廳，店內空間寬敞舒適，營造出濃濃的客家風情。鹹甜交織的鹹豬肉捲餅，香酥捲餅包著鹹香的鹹豬肉和三星蔥以及甜麵醬，吃起來十分涮嘴！（MENU美食誌ccchi提供）
新竹縣/新埔鎮
綜合低廉食材搖身一變成美味的客家小炒，炸過後的豆干再與肉絲、乾魷魚和芹菜爆炒，加入大量的蒜片、辣椒等辛香料，客家味十足！（MENU美食誌邦妮吃貨日記提供）
桃園市/平鎮區
融合客家元素打造的現代咖啡廳。鹹豬肉配上乾咖哩的客家鹹豬肉佐特製乾咖哩肉醬飯，鹹豬肉醃製的很入味，切成薄片吃起來帶點脆度的鹹香口感，搭配無湯汁的乾咖哩，讓人一口接一口！（MENU美食誌貪吃小胖子M3提供）
桃園市/龍潭區
台中市/豐原區
台北市/松山區
（MENU美食誌臭臉珍愛美食提供）
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